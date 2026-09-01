Svenskarnas succé – direkt i premiären

Lars Bryggman och Lukas Wernblom levererade direkt för TPS Åbo.

Foto: Bildbyrån

Hockeysäsongen 2026/27 har officiellt dragit igång!

Under tisdagskvällen spelades premiäromgången i Liiga, där det i år spelas en "supersäsong" med 17 lag innan ligan bantas till 14 lag. Därför börjar säsongen också tidigare än vanligt med de första matcherna i kväll, 1 september.

Finska ligan har blivit ett populärt resmål bland svenskar de senaste åren och under tisdagens premiär var det också flera blågula lirare som utmärkte sig. Bäst av alla var Lars Bryggman och Lukas Wernblom i TPS Åbo.

Lars Bryggman och Lukas Wernblom gjorde succé för TPS i premiären

TPS vann sin premiär med 4-2 mot fjolårets finallag KooKoo och svenskarna låg bakom det mesta i vinsten. Lars Bryggman, som blev guldhjälte för Skellefteå i våras men sedan lämnade för spel i Finland, blev målskytt direkt i sin debut när han kvitterade till 2-2 i slutet av första perioden. I tredje perioden var det också Bryggman som punkterade tillställningen med sitt 4-2-mål.

Bryggman blev med andra stor hjälte med 2+0, men Wernblom, som nu gör sin fjärde säsong i TPS, var också avgörande för vinsten med 0+3. Lukas Wernblom är därmed en av endast fem spelare i Liiga att göra tre poäng i tisdagens premiär. Även svenske backen Alexis Binner noterades för en assist för TPS i vinsten.

Wiktor Nilsson och Henrik Törnqvist målskyttar för Kärpät

Parallellt vann Kärpät med 3-1 mot Ässät och då var det två svenska nyförvärv som klev fram med mål i sina debuter. Redan i första perioden blev Wiktor Nilsson, som gick från Leksand till Kärpät, målskytt i powerplay för att ge sin nya klubb ledningen.

I tredje perioden var det sedan LHC -profilen Henrik Törnqvist som fastställde slutresultatet 3-1. Det var också svenskt mellan stolparna för Kärpät där Niklas Rubin räddade 21 av 22 skott för att hjälpa laget att vinna i premiären.

George Diaco frälsare för svensklaget Vasa Sport

Jokerit är tillbaka i Liiga efter tolv år. Helsingfors-klubben lämnade finska ligan för spel i KHL 2014 men flydde sedan från ryska ligan 2022 och spelade tre säsonger i andraligan Mestis innan avancemanget inför årets säsong. I första matchen tillbaka fick Jokerit spela mot "svensklaget" Vasa Sport, som har hela sju spelare från Sverige i laguppställningen.

Kalle Miketinac blev då målskytt för Vasa samtidigt som förre leksingen Kalle Östman och backen Eric Bürger noterades för varsin assist. Det var annars Kalmar s poängkung från i fjol, George Diaco, som stal showen.

Diaco gjorde två mål i sin debut för Vasa Sport och fyllde på med ytterligare två mål i straffläggningen för att bli hjälte när Vasa vann med 5-4 mot Jokerit efter straffar.

Linus Öberg gör mål i debuten för Kiekko-Espoo

En annan svensk som gjorde debut i Liiga under kvällen var Linus Öberg. Han presenterade sig också för sin nya hemmapublik i 5-1-vinsten mot KalPa.

När Kiekko-Espoo fick ett straffslag i tredje perioden var det Öberg som fick förtroendet att ta straffen. Han gjorde sedan ett par eleganta dragningar för att finta bort målvakten och lade in pucken som innebär 4-0 i matchen.

Tidigare LHC-backen Arvid Aronsson noterades också för en assist i Kiekko-Espoos vinst.

Mantas Armalis håller nollan för Ilves

Den förre SHL-målvakten Mantas Armalis inledde också bäst av alla målvakter i Liiga under kvällen. Ilves var på besök hos Lukko och Tammerfors-klubben lämnade med en 2-0-seger tack vare en stark insats av Armalis i kassen.

Mantas Armalis, som gör sin andra säsong i Ilves, räddade alla 27 skott och höll nollan i matchen. Han var den enda målvakten med en nolla i kvällens premiär.