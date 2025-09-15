Lukas Bengtsson tvingas till en längre vila.

EV Zug meddelar att svenskens fotskada är värre än befarat och han kommer missa minst en månads spel.

Lukas Bengtsson blir borta en längre tid. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Efter endast en match i schweiziska National League den här säsongen var olyckan framme för Lukas Bengtsson.

Den 31-årige svensken drabbades av en fotskada och har sedan missat de två efterföljande matcherna med Zug. Nu meddelar klubben att Bengtsson blir borta från isen en längre tid.

”Ytterligare undersökningar har visat att skadan är allvarligare än vi först trodde”, skriver Zug via sina sociala kanaler.

Så länge blir Lukas Bengtsson borta

Lukas Bengtsson väntas nu missa i fyra till sex veckors spel med EV Zug. Han ser därmed ut att vara borta fram till mitten eller slutet av oktober och missa minst tio ligamatcher med Zug. I värsta fall skulle backen dock tvingas stå över närmare 20 matcher i både ligaspelet och CHL.

Den Huddingefostrade backen gör sin tredje säsong i Schweiz efter att ha skrivit på för Zug 2023. Han har varit en nyckelspelare för klubben under två år och totalt gjort 60 poäng på 100 matcher i den schweiziska ligan. Bengtsson har varit en regelbunden Tre Kronor-spelare de senaste åren och han spelade bland annat OS 2022 samt VM både 2023 och 2024 med landslaget.

Hemma i Sverige har Bengtsson tidigare spelat 120 SHL-matcher samt 113 matcher i HockeyAllsvenskan. I karriären har han representerat klubbar som Mora, Frölunda, Linköping och Växjö. Försvararen har vunnit två SM-guld, först med Frölunda 2016 och senast med Växjö 2023.

