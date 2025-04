Svenske stjärnan missar resten av säsongen

Fribourg-Gottéron drabbas av en ny smäll i slutspelet.

Svenske stjärnan Lucas Wallmark missar resten av säsongen, efter att landsmannen Jacob de la Rose också skadats.

Lucas Wallmark kommer inte att spela mer den här säsongen. Foto: Claudio Thoma/Bildbyrån

Fribourg-Gottéron förlitar sig mycket på sina svenska stjärnspelare och den här säsongen kom Lucas Wallmark, Marcus Sörensen och Jacob de la Rose etta, tvåa och trea i lagets interna poängliga.

Men i slutspelet har de haft rejäl otur med skador. Jacob de la Rose har redan blivit skadad och ser ut att missa resten av slutspelet i Schweiz. Nu kommer även ett tufft besked rörande Lucas Wallmark.

Wallmark klev av i den andra semifinalen mellan Fribourg-Gottéron och Lausanne HC efter att ha fått en tackling av Aurélien Marti. Nu bekräftar stjärnan själv att han inte kommer till spel mer den här säsongen.

– Min säsong är slut men jag tror fortfarande väldigt mycket på mina lagkamrater och på klubben. Jag är hundra procent säker på att vi kommer att göra något stort den här säsongen och skapa historia. Alla behövs och jag kommer att göra mitt bästa för att stötta laget, säger Wallmark i ett klipp på klubbens sociala medier.

Det är ett tungt slag för Fribourg-Gottéron då Wallmark vann lagets interna poängliga med 45 poäng på 52 matcher under grundserien. I slutspelet hade han gjort fem poäng på nio matcher.

Fribourgh kom sexa i tabellen under grundserien men slog ut SC Bern med 4-3 i matcher under en rafflande kvartsfinal. Just nu har de 1-1 i matcher mot Lausanne efter att ha vunnit den första matchen med 3-2 och sedan förlorat match två i semifinalen med 0-1.