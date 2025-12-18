Milan Lucic har försökt blåsa liv i NHL-karriären under säsongen och har gjort matcher för Springfield Thunderbirds i AHL. Nu står det klart att den 37-årige forwarden går till Fife Flyers i den brittiska högstaligan, det meddelar klubben via sin hemsida.

Milan Lucic i Calgary 2023. Foto: Sergei Belski/Bildbyrån.

Milan Lucic, 37, vägrar lägga skridskorna på hyllan och har under säsongen försökt blåsa liv i NHL-karriären genom spel i farmarligan AHL. Det blev bara fem matcher och en poäng (0+1) i den nordamerikanska andraligan för forwarden innan han släpptes av Springfield Thunderbirds.

Det var efter fyra matcher för Boston Bruins säsongen 23/24 som karriären såg ut att vara över och Lucic spelade inte under säsongen 24/25.

Nu står det klart att 37-åringen fortsätter karriären utanför Nordamerika. Milan Lucic presenterades under gårdagen av Fife Flyers som spelar i Storbrittaniens högstaliga EIHL.

Värvningen har mötts av kritik då forwarden greps i slutet av 2023, misstänkt för att ha misshandlat sin fru. På sociala medier kritiseras klubben för att de har valt att värva NHL-veteranen och situationen jämförs med hur ligakonkurrenten Sheffield Steelers nyligen släppte forwarden Cliff Pu efter att han erkänt sig skyldig till misshandel.

Lucic har under karriären gjort 1177 NHL-matcher och noterats för 586 poäng (233+353).

Source: Milan Lucic @ Elite Prospects