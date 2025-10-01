SC Bern har bara tagit åtta poäng på de första nio matcherna i den schweiziska högstaligan – då får huvudtränare Jussi Tapola och assisterande tränaren Pasi Puistola lämna. Under tiden tar assisterande tränare Patrik Schöb över huvudansvaret, detta meddelar klubben via Instagram.

Jussi Tapola och Anton Lindholm. Foto: Michael Erichsen/Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Inledningen på säsongen har inte gått som planerat för SC Bern. De har endast lyckats plocka åtta poäng på de inledande nio matcherna i den schweiziska högstaligan NL. Efter 1-5-förlusten mot Roger Rönnbergs HC Fribourg-Gottéron agerar klubben och avskedar huvudtränare Jussi Tapola och assisterande tränare Pasi Puistola.

– Tyvärr har vi varit tvunga att inse att den sportsliga utvecklingen sedan säsongsstarten inte har motsvarat våra förväntningar. Efter att ha analyserat situationen har vi kommit fram till att en förändring av tränarpositionen är nödvändig inför de kommande utmaningarna, skriver sportchefen Martin Plüss på klubbens Instagram.

Under jakten på en ny huvudtränare tar assisterande tränare Patrik Schöb över rollen som huvudtränare, och får sällskap av U21-tränaren Tuomas Tuokkola. SC Bern har blivit eliminerade i kvartsfinal de två senaste säsongerna sedan Tapola tog över huvudtränare.

I laget spelar flera svenskar, bland annat Anton Lindholm och Victor Ejdsell.

Source: NL League Page @ Elite Prospects