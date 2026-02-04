Klart: Här är förre SHL-målvaktens klubbval

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Joni Ortio, 34, byter lag – mitt i säsongen.

Den tidigare NHL– och SHL-målvakten lånas ut.

Joni Ortio i HV71. Foto: David Wreland / BILDBYRÅN / COP 331 / DW0021

Joni Ortio fyller 35 i vår, och har en välfylld meritlista. Med en bakgrund i NHL och AHL för Calgary Flames och deras farmarlag Stockton Heat, anslöt han 2016 till Skellefteå AIK där det blev två säsonger.

Då gjorde han succé, med bara 2.20 respektive 2.40 insläppta mål per match och en räddningsprocent över 91% båda åren. De följande fyra säsongerna blev det spel i KHL och Schweiz, innan HV71 värvade in veteranen. Men efter två säsonger i Jönköping flyttade han hem till sitt Finland.

Klar för topplaget

Nu kommer han att avsluta säsongen i samma klubb som han avslutade den förra. I sin tredje flytt sedan hemflytten till Ässät inför förra säsongen går han nu till Rauman Lukko.

Lukko ligger trea i serien och är en potentiell kandidat att gå riktigt långt i slutspelet. Med detta lånas han ut från Vaasan Sport, som är jumbo i hela ligan med 13 poängs marginal. Därmed stärker han laget i jakten på medaljerna.