Kim Rosdahl lämnar Västerås med ett år kvar på kontraktet.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Efter en lång följetong står det nu klart: Västerås och Kim Rosdahl går skilda vägar. Forwarden har inte levt upp till förväntningarna under sina två första år på kontraktet. Därav väljer nu parterna att gå skilda vägar trots ett år kvar på avtalet.

30-åringen gjorde 22 poäng på 37 matcher den här säsongen.

Under båda säsongerna i Västerås tillhörde han också bland de bäst betalda i laget. Men nu väljer alltså klubben att köpa ut honom från kontraktet.

— Jag vill passa på att tacka alla mina lagkamrater som jag haft nöjet att spela med under mina år i VIK. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till alla gulsvarta supportrar som har stöttat oss, säger spelaren själv.

Kim Rosdahl har tagit spelat för Oskarshamn, Rögle och Malmö i SHL. Dessutom har han haft en framgångsrik säsong med MoDo i Hockeyallsvenskan tidigare.

Nu väntar ett nytt äventyr för honom, vad det blir är i nuläget inte officiellt.