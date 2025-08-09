Beskedet: Veteranen avslutar karriären

Juhamatti Aaltonen har gjort sitt på isen.

I en intervju med MTV bekräftar den tidigare SHL-spelaren att han avslutar karriären.

Juhamatti Aaltonen i Skellefteå AIK-tröjan.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

För finska MTV berättar Juhamatti Aaltonen att han väljer att lägga skridskorna på hyllan.

– Efter att säsongen tog slut kände jag inte för att spela ett år till. Jag testade för att se om jag fortfarande skulle tycka om träningen, men det gick inte, säger han till sajten.

Spelade i Rögle och Skellefteå

Aaltonen gjorde totalt tre sejourer i SHL med två olika klubbar i form av Rögle och Skellefteå. Den 40-årige finländaren hade en produktiv säsong i Rögle 2012/13 med 31 poäng på 42 matcher, innan han återvände till Ängelholmsklubben under säsongen 2017/18. Den gången blev det 19 poäng på 35 matcher innan parterna gick skilda vägar. Säsongen därpå skrev han på för Skellefteå, där han stod för nio poäng på 35 SHL-matcher innan kontraktet revs och forwarden flyttade hem till Finland.

Under sin karriär har Aaltonen samlat på sig tre finska mästerskapsguld med Kärpät samt ett OS-brons och ett VM-guld med Finland. Totalt representerade Aaltonen det finska landslaget i fem VM och ett OS. På meritlistan har han även fyra säsonger i KHL samt 583 grundseriematcher i Liiga.

Förra säsongen spelade Aaltonen i Mestis-klubben Jokerit, där han noterades för totalt 42 poäng (15+27) på 43 matcher.