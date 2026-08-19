Sportchefens besked - öppnar för nyförvärv

Sportchef Arsi Piispanen. Foto: Bildbyrån.

IK Oskarshamn har just nu 13 forwards på kontrakt inför den hockeyallsvenska säsongen. En av dessa är junioren Albin Larsson, vilket gör att lagets forwardssida kan är på gränsen till tunn.

– Vi är bara 13 forwards och åtta backar och kollar över situationen hela tiden. Det är klart att vi är vakna – men vi känner ingen stress heller. Albin tar steg hela tiden, men kommer kanske inte vara någon bärande spelare nu, säger sportchefen Arsi Piispanen till Barometern.

Oskarshamn kan förstärka truppen

I truppen finns dessutom två SHL-lån i form av målvakten Axel Nyman från Rögle BK och backen Axel Elofsson från Örebro Hockey. Sportchefen tror dock inte Oskarshamn kommer att gå för fler lån.

Skulle det bli aktuellt för nyförvärv finns också en möjlighet att finansiera det. Samtidigt tycker han att truppen formbar som den är.

– Vi har centrar och ytterforwards som kan spela i olika roller. Sedan kommer vi inte ha en första- eller andrakedja på samma sätt. Det ger möjligheter för vilka spelare vi vill ha in, säger han.

Oskarshamn inleder Hockeyallsvenskan med hemmapremiär mot nykomlingen Visby/Roma fredagen den 19 september.