Talangens drömchans - debuterar med stjärnorna

Skellefteå gör imorgon säsongen första match när man träningsspelar mot MoDo Hockey i Strömsund. Lämnas hemma inför den matchen gör bland annat Rickard Hugg och Hudson Fasching. Något som öppnat upp möjligheten för Skellefteås nyförvärv på U20-sidan Edwin Annerstedt.

– Han har varit med på två träningar här och tagit för sig bra. Det finns mycket spel i honom, så det ska bli kul att se honom i morgon. Det är bra att vi kan prova någon junior tidigt, så det känns roligt, säger tränaren Daniel Hermansson till Norran.

Edwin Annerstedt får chansen med stjärnorna

Det är ingen dålig kedja han väntas få inleda matchen i. Med Rickard Hugg utanför truppen är tanken att Annerstedt ska kliva in tillsammans med Oscar Lindberg och Mikael Agaard.

– Det går inte att klaga på det. Det är sjukt bra hockeyspelare, så det är bara att försöka ta efter och lära sig. Se hur de tränar och försöka efterlikna dem, säger han.

Edwin Annerstedt väntar sig ett högre tempo mot vad han är van vid, men ser fram emot att får göra det debut. En debut som kommer lite överraskande enligt honom själv.

– Det är extremt stort. Det var inget jag hade förväntat mig. Jag ska försöka ta vara på chansen. Framför allt är det sjukt kul att få spela med så bra spelare, avslutar han.

Edwin Annerstedt kommer från Timrå IKs juniorverksamhet inför den här säsongen. Förra säsongen gjorde han 46 poäng på 34 matcher i U20 Nationell och fick vara med och känna på SHL-spel med Timrå i åtta matcher.