17-åringen får debutera för Djurgården

Hampus Zirath, till vänster, får chansen i Djurgårdens A-lag.

Foto: Nicklas Elmrin / Bildbyrån.

Hampus Zirath slog förra säsongen igenom i Djurgårdens juniorlag. Han gick från att inte ha gjort en landskamp och enbart spelat U18-hockey till att vara bärande i U20-laget som tog USM-guld - och spela 27 matcher för Småkronorna och vinna U18-VM-guldet.

Det var med andra ord en succéartad säsong och vår för den spelsmarta forwarden.

17-åringen stod för 20 poäng på 27 matcher i landslaget och gjorde även åtta mål på tolv matcher i USM-slutspelet. Året innan var han även med och vann USM-guld på U18-nivån. Nu får han också chansen på nästa nivå.

Under kvällen möter Djurgårdens IF Hockey HV71 på Tyresö.

Hampus Zirath debuterar i Djurgården

Då finns också Hampus Zirath med i truppen. Han kommer att ingå i en kedja med Jacob Josefson och David Blomgren. Det blir IF Tumba-produktens första match på seniornivå

– Det är ju otroligt roligt då våra spelare, eller ja våra och våra. Men spelare med Tumba som moderklubb gör bra ifrån sig ute i Hockeyvärlden, förra säsongen var det Tim-Kristian (Lukkarinen) i Södertälje och nu är det Hampus i Djurgården. Pappa Magnus ringde mig här på förmiddagen och berättade det roliga nyheterna. Riktigt roligt, säger Tumbas sportchef Niklas Persson i ett uttalande .

När både Marcus Nordmark och Viggo Björck lämnade för spel i Nordamerika är det nu inte alls omöjligt att vi får se Zirath flera gånger i A-laget under hösten och vintern. Född 2008 är han dessutom junior i två säsonger till.