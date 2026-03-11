Det var otäcka scener som utspelade sig i kvartsfinalen mellan Klagenfurt och Fehérvár i Österrike.

Den tidigare HV71-backen Jordan Murray, 33, kollapsade och fick hjärtstillestånd under matchen och fick föras till sjukhus efter att ha fått hjärt- och lungräddning i båset.

Klagenfurt rapporterar nu att Murray har vaknat upp från sin koma och är i ett stabilt tillstånd.

Jordan Murray är i stabilt tillstånd efter skräckscenerna. Foto: dpa picture alliance/Alamy & Carl Sandin/Bildbyrån

Under tisdagskvällen började slutspelet i österrikiska ICEHL på riktigt efter att play in-spelet hade avgjorts förra veckan. Det borde ha blivit en hockeyfest på alla sätt. I stället kom kvällen att sluta i skräck och oro.

Tabelltvåan Klagenfurt, EC-KAC, ställdes mot Fehérvár AV19 för den första kvartsfinalen i går kväll. 18 minuter in i matchen utspelade sig däremot otäcka scener i arenan. KAC-backen Jordan Murray, som tidigare har spelat i HV71, kollapsade plötsligt på bänken och tappade medvetandet. Kanadensaren hade plötsligt fått hjärtstillestånd mitt under matchen. Lagläkare och ambulanspersonal var snabbt framme hos Jordan Murray och påbörjade hjärt- och lungräddning i båset under flera minuter. Deras snabba reaktion kom att rädda livet på Murray.

Läkarna lyckades med återupplivningsförsöken och Jordan Murray fördes sedan till sjukhus i Klagenfurt för att få vård. Matchen mellan EC-KAC och Fehérvár AV19 avbröts därmed och spelades inte färdigt under gårdagskvällen.

Jordan Murray i stabilt tillstånd efter hjärtstoppet

Under onsdagen släpper Klagenfurt nu en uppdatering kring Jordan Murray och hans tillstånd på sjukhuset. 33-åringen försattes i en medicinsk koma men har vaknat under onsdagsmorgonen och beskrivs nu vara stabil igen.

”För närvarande går lagets, tränarnas och ledarnas samt hela organisationens tankar till Jordan Murray. Samtidigt tackar klubben den stora mängden medicinsk personal för deras snabba, beslutsamma och i slutändan livräddande insatser”, skriver Klagenfurt på sin hemsida.

Eftersom att den första kvartsfinalen avbröts i förtid tvingas ICEHL nu att göra ändringar i slutspelsschemat för både Klagenfurt och EC-KAC. Kvartsfinal två och tre som skulle ha spelats på torsdag och lördag ställs in. I stället kommer kvartsfinalen att förkortas och inte längre avgöras i bäst av sju matcher. Ligan meddelar att den nuvarande planen är att den första matchen i serien ska spelas på måndag den 16 mars.

Jordan Murray flyttade till Sverige under säsongen 2020/21 då han skrev på för HV71 i SHL. Han spelade sedan 17 matcher för HV och noterades för sex poäng i grundserien och kvalet när klubben sedermera åkte ut ur SHL. Därefter flyttade Jordan Murray till Tyskland där han var en toppback i DEL under fyra säsonger och spelade för Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim och Schwenninger Wild Wings. Murray flyttade till Klagenfurt i Österrike inför årets säsong där han sedan har noterats för nio poäng på 20 matcher i ICEHL.

Source: Jordan Murray @ Elite Prospects