Lista: Tio potentiella backvärvningar för HV71

Det är inte klubbarnas marknad, kan vi lugnt konstatera. Men med Niklas Hanssons skada kommer HV71 att behöva ge sig ut och hitta minst en back. Jag tror att det finns ett par namn som inte var aktuella för 14 dagar sedan som de nu har tagit tillbaka på sin lista.

Jag har här plockat fram tio backar utifrån behov, rimlighet och kontraktsläge som kan vara aktuella för en flytt till Jönköping. Antingen nu till försäsongen, eller senare i höst. Klart är att de antingen behöver chansa lite, eller ha is i magen till premiären.

Här är tio backar HV71 kan värva