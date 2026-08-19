Lista: Tio potentiella backvärvningar för HV71
2RYA0B7 Philadelphia Flyers' Helge Grans plays against the Boston Bruins during the first period of a preseason NHL hockey game, Friday, Sept. 29, 2023, in Boston (AP Photo/Michael Dwyer)
Foto: Alamy Stock Photo
Övergångar

Lista: Tio potentiella backvärvningar för HV71

Publicerad 19 augusti 2026 15:00
Martin Jansson
Martin Jansson
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Marknaden är skral, det vet vi. Samtidigt måste HV71 nu ge sig ut på jakt efter minst en riktigt bra back. Det i konkurrens av bland annat Timrå.

Här är tio backar, några mer troliga än andra, som kan vara aktuella för klubben.

Det är inte klubbarnas marknad, kan vi lugnt konstatera. Men med Niklas Hanssons skada kommer HV71 att behöva ge sig ut och hitta minst en back. Jag tror att det finns ett par namn som inte var aktuella för 14 dagar sedan som de nu har tagit tillbaka på sin lista.

Jag har här plockat fram tio backar utifrån behov, rimlighet och kontraktsläge som kan vara aktuella för en flytt till Jönköping. Antingen nu till försäsongen, eller senare i höst. Klart är att de antingen behöver chansa lite, eller ha is i magen till premiären.

Här är tio backar HV71 kan värva

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Den här artikeln handlar om:

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