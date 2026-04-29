Där hamnar ”Pennan”

Johan Pennerborn har gjort klart med nytt hockeyjobb. Tränaren är klar för Ravensburg i tyska andraligan.

Johan Pennerborn under ishockeymatchen i SHL mellan Färjestad och Skellefteå den 24 februari 2022 i Karlstad.

Foto: Jeanette Dahlström / Bildbyrån.

Sedan han lämnade Färjestad mitt under säsongen 21/22 har Johan Pennerborn varit aktiv i både Österrike och Finland. Säsongen 24/25 tränade han JYP i Liiga som då slutade på en 14:e plats. Den här säsongen blev det sedan ett sabbatsår för 54-åringen, som nu har hittat ett nytt jobb.

Det blir från och med nästa säsong en flytt till Tyskland. Ravensburg Towerstars blir hans kommande adress. Klubben spelar i andra divisionen i Tyskland och tog sig i år till en kvartsfinal.

— Med Johan har vi tagit en erfaren tränare till Ravensburg som inte bara har en utmärkt meritlista inom professionell ishockey utan också passar oss personligen utmärkt. Vi tog medvetet god tid på oss med beslutet och förde många diskussioner för att hitta rätt tränare. Johan framstod som favorit, och jag är väldigt glad att han nu blir en del av Towerstars-familjen, säger Marius Riedel, sportchef i den tyska klubben i ett pressmeddelande.

I klubben spelade under den gångna säsongen profilen Erik Jinsesjö Karlsson. Han har däremot berättat för Hockeysverige.se att han helst ser en flytt hem till Sverige.

Johan Pennerborn var under fem säsonger huvudtränare för Färjestad i SHL. Nu är han starkt förknippad med klubben och har alltså inte tagit ett jobb i Sverige sedan dess.