Ingen comeback för Jagr – skadade sig under uppvärmningen

Få spelare kan mäta sig med Jaromir Jagr när det kommer till meriter – och den 53-åriga legendaren är inte klar än. Forwarden spelar fortfarande i den tjeckiska högstaligan med Rytiri Kladno och var tänkt att göra sin första match under gårdagen, så blev dock inte fallet.

– Vi visste att situationen inte var 100 procent, säger Kladnos huvudtränare David Cermak till Isport.

Jaromir Jagr fick skadekänningar inför gårdagens match.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

De hockeyfans som inte känner till namnet Jaromir Jagr är anting födda igår eller bor under en sten.

Men det de flesta kanske inte vet är att 53-åringen fortfarande spelar elitishockey för Rytiri Kladno i tjeckiska högstaligan. Under gårdagen var det tanken att legenden skulle göra sin första match för säsongen, men skadekänningar höll honom från att göra premiär.

– Vi visste att situationen inte var 100 procent, det var därför vi hade 13 forwards redo. ”Jarda” kom under uppvärmningen och sa att det inte var möjligt, säger Kladnos huvudtränare David Cermak till Isport.

Enligt huvudtränaren kunde Jagrs återkomst ha gett laget ny energi, och lett till ett annat resultat än en 1-3 förlust.

– Tyvärr blev det inte så. Vi räknade med det, uppmärksamheten skulle vara på honom och ta press från de andra spelarna.

En meritlista längre än bibeln

Jaromir Jagr gjorde sin första seniorsäsong med Kladno redan 1988, där han spelade fram till 1990 då han tog steget över Atlanten för spel i NHL med Pittsburgh Penguins. Därefter blev det 24 säsonger i den nordamerikanska högstaligan, och 1921 poäng (766+1155) på 1733 matcher. Forwarden har också vunnit Stanley Cup vid två tillfällen och tilldelats utmärkelsen MVP vid tre tillfällen. Han har dessutom två VM-guld och ett OS-guld i bagaget.

Source: Jaromír Jágr @ Elite Prospects