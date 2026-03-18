Svensken förlänger: ”En av de bästa i serien”

Jakob Stenqvist har adderat fler mål och fått ännu större förtroende efter fjolårets succé. Nu står det klart att svenske backen förlänger på nytt med finska Lukko.

Jakob Stenqvist vänder inte hem till Sverige. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Med hela 44 poäng var Jakob Stenqvist en av Liigas poängbästa backar redan förra året. Efter förlängning och hyllningar blev han sedan kvar och växlade upp. Nu har den 28-årige svensken skrivit på även över 2026/27 – efter att ännu fler mål även adderats.

Det nya kontraktet presenteras av Lukko under tisdagen, och orden är minst lika positiva som för ett år sedan.

– Det är fantastiskt att vi kunde förlänga kontraktet med ”Stenu”. Han har alltid varit en riktigt viktig spelare för oss, och han är också en av våra främsta spelare, säger sportchefen Kalle Sahlstedt på lagets sajt och fortsätter.

– Stenqvist är en av de bästa backarna i den här serien, puckmässigt, alla kan se vilken effekt han gett de senaste åren. Som jag sa för ett år sedan har ”Stenu” också tagit stora steg i den defensiva riktningen.

Men detta innebär alltså att det inte blir en återkomst till Sverige. Förra gången blev det endast en säsong i Timrå och SHL 2022/23, innan Stenqvist återvände till Finland. Mora-produkten har även representerat MoDo, Frölunda och Björklöven i sin karriär.

– Jag säger samma saker själv som Kalle sa – mitt defensiva spel har förbättrats och den här säsongen har jag till och med spelat i boxplay, vilket inte har varit särskilt vanligt för mig. Men det har varit roligt och varje dag jobbar jag med att ta steg framåt, säger Stenqvist själv efter förlängningen.



Endast Simon Johansson i Ilves har gjort fler backmål i Liiga än Stenqvist. Sami Vatanen och Johansson är de enda framför sett till poäng i grundserien.

