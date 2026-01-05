Klart: Svenskarna förlänger sina kontrakt i Schweiz

Jacob Nilsson och Adam Brodecki stannar i Schweiz. En option har aktiverats som gör att duon blir kvar i Visp till 2027.

Den svenska duon stannar i Schweiz till 2027. Foto: Alamy.

EHC Visp i Schweiz behåller sina båda svenskar en säsong till. Adam Brodecki och Jacob Nilsson hade båda utgående kontrakt med klubben men en option i kontrakten har aktiverats. Det gör att duon blir kvar i klubben till minst 2027.

De har också varit klubbens bästa spelare under säsongen. Brodecki ligger nämligen etta i den interna poängligan samtidigt som Nilsson är trea. Där den förstnämnda har gjort 36 poäng på 34 matcher och den andra 30 poäng på 35 matcher i den schweiziska andraligan.

— Jag är glad att vårt lag kan räkna med Jacob och Adam igen nästa säsong. Våra importspelare är väldigt kompletta, de är kapabla att producera offensivt men samtidigt ta ansvar i spelet, säger Daniele Marghitola, sportchef i klubben.

Laget ligger just nu fyra i tabellen och är med och slåss om en uppflyttning till NL.

Adam Brodecki kom till klubben under den förra säsongen efter att ha lämnat HPK. Han har sedan tidigare representerat bland annat Brynäs, Växjö och Luleå i Sverige. Där det också finns ett SM-guld på meritlistan. Jacob Nilsson å andra sidan är inne på sin tredje säsong i Visp sedan han lämnat Frölunda. Tidigare har han även spelat i SHL för Mora och Färjestad.