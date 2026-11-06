Efter SHL-uppgifterna – här är nya klubben

Henri Kiviaho.

Foto: James Doak/Bildbyrån

Förra veckan rapporterade Expressen att en SHL-klubb hade kollat upp Henrik Kiviaho och tagit referenser på den finske målvakten. Någon flytt till en klubb i Sverige kommer det inte att bli just nu för den finske målvakten.

Efter att hans avtal med österrikiska Graz 99ers löpt ut i samband med landslagsuppehållet har nu 32-åringen gjort klart med Liiga-laget Tappara på ett korttidskontrakt.

Via sin hemsida meddelar Tammerfors-klubben att Kiviaho tecknat ett tre veckor långt avtal med klubben, ett kontrakt som sträcker sig fram till den 28 november.

Har spelat i sex olika länder

Den 32-årige burväktaren har ett kort förflutet i SHL, då han spelade tre matcher med Malmö under säsongen 2024/25 där han noterade starka siffror i form av en räddningsprocent på 93,9 procent samt ett snitt på 1,66 insläppta mål per match.

Målvakten har under sin karriär hunnit med spel i sju olika ligor och sex olika länder i form av Finland, USA, Slovakien, Tjeckien, Sverige och Österrike. Under hösten i österrikiska Graz 99ers i ICEHL noterades han för tre segrar på fem matcher och en räddningsprocent på 90,8 procent. Förra säsongen spelade han i slovakiska Slovan Bratislava, där han vann 20 av 32 matcher i grundserien och hade en räddningsprocent på 91,8 procent.