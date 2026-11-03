Henri Kiviaho blir tillgänglig på marknaden.

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Finns det något lag som behöver en målvakt?

Nu har en burväktare plötsligt dykt upp på marknaden och frågan är om det då kan bli en återkomst till Sverige.

Det var förra veckan som Expressen rapporterade att en SHL-klubb hade kollat upp situationen kring Henri Kiviaho, som tidigare gjort ett inhopp hos Malmö Redhawks under säsongen 2024/25. Tidningen skrev att Kiviahos namn bollats upp som ett alternativ i SHL och att det ska ha tagits referenser på honom.

Henri Kiviaho lämnar Graz99ers – efter SHL-ryktet

Henri Kiviaho har spelat i österrikiska Graz99ers på ett korttidsavtal under hösten för att täcka upp sedan den tidigare FBK -målvakten Max Lagacé gått skadad. Nu meddelar dock Graz att Kiviaho släpps och inte får förlängt när korttidskontraktet löper ut. Detta sedan Lagacé nu är tillbaka efter sin skada.

– Vi vill tacka Henri för hans tid i 99ers-tröjan. Han berikade vårt lag enormt med sin spelförmåga, dagliga professionalism och fantastiska karaktär. Samarbetet med Nico och den återhämtande Max var också utmärkt. Jag är säker på att hans nya lag snart kommer att kunna åtnjuta starkt stöd, säger klubbens sportchef Philipp Pinter i ett uttalande .

Under tiden i Graz fick Kiviaho spela fem matcher i ICEHL . Där hade han en räddningsprocent på 90,8 och släppte in 2,37 mål per match.

Henri Kiviaho värvades av Malmö under hösten 2024, då också för att täcka upp för skador. Han fick speltid i tre SHL-matcher och hade 93,9 i räddningsprocent samt 1,66 insläppta mål per match innan han lämnade klubben . 32-åringen har annars tillbringat flera säsonger i Tjeckien och Slovakien de senaste åren.

Det återstår att se om en återkomst till Sverige nu kan bli aktuell för Kiviaho som alltså får se sig om efter en ny klubbadress.