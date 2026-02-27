Hårda domen om Jokinen: ”En mardröm som kostade 4 miljoner”

Olli Jokinens HIFK har haft en riktigt tung säsong.

Nu sågas legendaren tillika den tidigare Timrå-tränaren.

”Olli Jokinen har blivit en mardröm för HIFK som kostade 4 miljoner”, skriver den finska sajten Apu.

Olli Jokinen sågas rejält. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Olli Jokinens flytt till HIFK har blivit allt annat än lyckad. På fredagen förlorade HIFK mot Jukurit och är fortfarande ett bottenlag i Liiga.

I en krönika sågas han hårt. Inte minst av experten Petteri Sihvonen.

– Jokinen är en av de sämsta tränarna i finska ligan, slår han fast enligt apu.fi.

”Alla har haft en bättre tränare än Jokinen”

För att få in spelarlegendaren ska det ha kostat klubben 400 000 euro, drygt 4,2 miljoner kronor. Sihvonen kallar det för ett mardröm.

– Alla HIFK-spelare har någon gång haft en bättre tränare än Jokinen. Hans status med 400 000 euro i lön är på väg att spricka.

Ondsinta blickar börjar därmed riktas mot Jokinen, som gjorde en bra säsong som tränare i Timrå 2024/25.



