Det är en stark 09-kull i Finland. Nu får Frans Karjalahti, som precis har fyllt 16 år, göra debut i högsta ligan. Därmed blir han en av tidernas yngsta spelare i Liiga.

Frans Karjalahti, här i kamp med Skellefteås Douglas Johnsson, får göra debut i Helsingfors.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

I Sverige får inte 09:orna spela U20 Nationell enligt de nya reglerna. I Finland fortsätter det däremot att vara snabba resor. Backen Roni Kuukasjärvi i Ilves har redan fått göra sin debut i högsta ligan. Nu får även hans kompis från landslaget chansen.

Det handlar om Frans Karjalahti i Helsingfors som har öst in poäng i juniorligan under säsongen. Född den 20 november är han också precis fyllda 16 år. Därmed blir han en av tidernas absolut yngsta spelare i Liiga.

Tidigare har Aleksi Saarela och Mikko Kokkonen spelat i ligan som 15-åringar och är med det yngsta spelarna någonsin.

Frans Karjalahti var med Finland i U17-VM när de vann mot Sverige med 3-2 efter övertid i placeringsmatchen. Han gjorde två mål under det mästerskapet och har varit given i Finlands 09-landslag. I U20-serien har det blivit hela 20 poäng på tolv matcher för talangen, som alltså inte är tillgänglig för draften förrän 2028.

Helsingfors tränas av Olli Jokinen som var i Timrå förra säsongen. Huvudstadsklubben har haft en tung säsong med mycket blåsväder runt sig. De värvade också Hugo Alnefelt från HV71 under våren.

Source: Frans Karjalahti @ Elite Prospects