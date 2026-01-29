JVM 2026 blev hans sista mästerskap i det finska landslaget. Nu tar 44-årige Lauri Mikkola över krisande ”svenskklubben” Vasa Sport.

– Det är en stor ära att få leda det här nya projektet, säger han vid presentationen.

Lauri Mikkola med JVM-silvermedaljen runt halsen 2025. Nu är han klar för Vasa Sport. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Med 16 matcher kvar att spela av säsongen ligger Vasa Sport sist i den finska högstaligan. Säsongen i sig har varit allt annat än lugn, med nya seriebestämmelser och frågetecken kring ekonmin, och under januari har hela fem spelare lämnat klubben. Däribland svenskarna Kalle Miketinac, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Nu har man gjort klart med en ny väg framåt, trots all osäkerhet.

Den nya huvudtränaren till nästa säsong kommer att bli Lauri Mikkola. 44-åringen från Uleåborg som kommer från fyra års arbete inom det finska JVM-laget, där silvermedaljen från 2025 väger tyngst.

– Det känns fantastiskt. Det är en stor ära att få leda det här nya projektet som huvudtränare för Sport, säger Mikkola på en presskonferens under torsdagen, enligt finska Yle.

Därför säljer man av spelartruppen

Just projekt är även nyckelordet här när finsk hockey håller på att vändas upp och ner.

Från och med nästa säsong, då Mikkola kliver in på sitt tvåårsavtal, kommer man nämligen att gå in i en ”övergångssäsong”. De 14 bäst placerade lagen kommer sedan fortsätta i högsta serien och lagen i botten, 15 och 16, får istället ta plats i ”B-serien” till 2027/28.

I och med att tre eller fyra klubbar kan trilla ur har Vasa alltså valt att sälja av truppen och ”ge upp” den här säsongen. Detta för att ge sig så bra förutsättningar som möjligt till nästa säsong då kan åka ur högstaligan. Nu blir Lauri Mikkola den som ska leda detta nya lag.

Flera av spelarna sitter även på utgående kontrakt, däribland de svenskar som blivit kvar: Ludvig Larsson, Theodor Johnsson, Simon Hjalmarsson och Ludvig Claesson.