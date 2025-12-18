Tidigare SHL-forwarden stannar i Finland

Erik Borg blir kvar i Ilves en säsong till. Den tidigare Frölundaforwarden har förlängt sitt kontrakt med ett år.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Efter fem säsonger i Vita Hästen fick Erik Borg chansen att SHL-debutera med Frölunda som 26-åring. Det blev därefter även en fortsättning över säsongen 23/24 i Göteborg. Totalt blev det 16 poäng på 63 matcher för forwarden.

Sommaren 2024 gick däremot flyttlasset vidare till Ilves i Finland. Där gör han nu sin andra raka säsong, och nu står det klart att det även blir en tredje. Klubben har valt att förlänga med 28-åringen som har gjort 13 poäng på 29 matcher den här säsongen.

— Erik är en professionell, en mycket engagerad idrottare och en förstklassig lagspelare som ger 100 procent till laget varje dag, både på träning och i matcher. Han är en verkligt omtyckt person och en viktig del av vårt lag både på planen och i omklädningsrummet, säger sportchef Timo Koskela i ett pressmeddelande.

Erik Borg har gjort 89 matcher i Finland och har på dessa levererat 32 poäng. I Ilves spelar även Simon Johansson, Jens Lööke, John Nyberg och Carl Klingberg.