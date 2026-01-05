Efter poängsuccén – svenskdoldisen gör oväntad flytt

Alexis Binner har gjort poängsuccé i Frankrike.

Nu värvas den svenske doldisbacken av den finska klassikerklubben TPS.

Alexis Binner, här i en CHL-match mot Frölunda i höstas.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Liiga-laget TPS att man gjort klart med den svenske backen Alexis Binner.

27-åringen, som har två allsvenska säsonger med Västervik och AIK på meritlistan, kommer närmast från spel i franska Grenoble.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

– En stor och mycket rörlig spelare som är delaktig i bägge ändarna av isen, säger klubbens spelarkoordinator Tomi Kallio.

Blev fransk mästare förra året

Binner lämnade Hockeyettan-klubben Huddinge 2023 och har sedan dess spelat utomlands i Polen, Danmark och Frankrike. 27-åringen skrev på för franska Grenoble sommaren 2024 och har under sin tid i klubben gjort poängsuccé. Förra säsongen öste han in 44 poäng på 43 matcher samt 15 poäng på 14 slutspelsmatcher när Grenoble blev franska mästare, medan han denna säsong producerat 25 poäng (6+19) på 23 matcher i den franska ligan.

Den storvuxne backen (191 centimeter och 95 kilogram) är fostrad i SDE och spelade mellan 2014 och 2019 fem säsonger i Nordamerika där han under sina två sista säsonger spelade collegehockey med University of Maine. Hemma i Sverige spenderade han tre av fyra säsonger i Hockeyettan innan han påbörjade sitt utlandsäventyr 2023.

Source: Alexis Binner @ Elite Prospects