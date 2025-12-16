Klart: Ex-stjärnan gör comeback – i Europa

Derick Brassard har inte spelat en hockeymatch sedan våren 2023.

Nu gör den förre NHL-stjärnan comeback – i schweiziska Genève-Servette.

Derick Brassard gör comeback efter mer än två och ett halvt års frånvaro.

Foto: Sean Kilpatrick/AP/Alamy

Senast Derick Brassard spelade en hockeymatch var i slutet av mars 2023 med Ottawa mot Philadephia.

Sedan dess har den nu 38-årige forwarden inte spelat någon match och förra sommaren bekräftade han att han avslutat sin karriär. Nu har ex-stjärnan tänkt om. Förra veckan gjorde uppgifter gällande att Brassard var aktuell för en comeback på isen med Genève-Servette – och i dag bekräftade den schweiziska klubben värvningen.

– Jag är verkligen glad över att få spela hockey igen. Jag trivs bra här i Genève och jag tackar Marc (Gatuschi, sportchefen) och organisationen för möjligheten. Jag vet att jag kan hjälpa laget och jag ser framemot att bära den granatröda tröjan inför supportrarna, säger han.

Har spelat över 1 000 matcher i NHL

Brassard har 1 013 NHL-matcher och 545 poäng på sin meritlista och har även spelat VM med Kanada (2016).

Kontraktet med Genève-Servette säsongen ut.

– Klubben gläds åt att ha hittat den idealiska lösningen i Derick, som motsvarar den profil vi sökte. Tack vare hans höga hockey-IQ och pålitliga spelstil kan han hjälpa laget omedelbart.

Genève-Servette, som nästa säsong kommer att tränas av Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam, ligger för närvarande femma i den schweiziska ligan.

Source: Derick Brassard @ Elite Prospects