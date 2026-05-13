Brynäs går skilda vägar med Anders ”Masken” Carlsson.

Efter tre år får legendaren lämna rollen som assisterande tränare i klubben.

– ”Masken” är en stor Brynäsare som är uppskattad hos såväl spelare som personal, säger sportchef Johan Alcén.

Anders ”Masken” Carlsson lämnar Brynäs efter tre säsonger i båset. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

För ett par veckor sedan stod det klart att Nicklas Danielsson återvänder till Brynäs och kliver in som assisterande tränare för SHL-klubben. Han tar därmed den plats som Anders ”Masken” Carlsson har haft i ledarstaben. Mycket har därmed pekat mot att ”Masken” skulle få lämna Brynäs.

Nu är det också officiellt. 65-åringen får inget nytt avtal av Gävleklubben och blir avtackad under onsdagen.

– ”Masken” kom in i ett väldigt tufft läge och har stått för otroligt mycket glädje och energi. Han fick dessutom vara med och ta Brynäs IF tillbaka till SHL igen. ”Masken” är en stor Brynäsare som är uppskattad hos såväl spelare som personal. Vi önskar honom allt gott framåt, säger sportchef Johan Alcén.

Anders ”Masken” Carlsson återvände till Brynäs 2023 inför att klubben skulle spela SHL-kval mot Malmö Redhawks. Han blev också kvar efter att Brynäs åkte ut ur SHL och fortsatte i rollen som assisterande tränare i HockeyAllsvenskan bredvid huvudtränaren Niklas Gällstedt. Där var ”Masken” med när Brynäs gick tillbaka upp till SHL och han har sedan också stått i båset under de två senaste säsongerna efter avancemanget.

Tidigare har ikonen också jobbat inom Brynäs som en del av deras sportråd mellan 2009 och 2013. Han har också varit både sportchef i Leksand och Rögle.

Under spelarkarriären gjorde Anders ”Masken” Carlsson tio säsonger i Brynäs med 230 poäng på 331 matcher. Han vann två SM-guld med klubben 1980 och 1993. ”Masken” vann även SM-guld med Södertälje 1985 och spelade också i både Västerås och Leksand. Totalt gjorde han 526 poäng på 653 matcher i Elitserien/SHL vilket är femte bäst genom tiderna.

På meritlistan har Anders ”Masken” Carlsson också två VM-guld med Tre Kronor 1987 och 1991. Han spelade också 104 NHL-matcher för New Jersey Devils.

