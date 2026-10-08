Adam Reideborn förlänger kontraktet

Adam Reideborn blir kvar i Wien.

Efter att Ryssland invaderade Ukraina valde Adam Reideborn att stanna kvar i KHL.Därefter har han varit mer eller mindre bannlyst i svensk hockey. När det var dags att lämna Moskva 2023 blev det spel i schweiziska Bern under tre säsonger.

Efter tiden i KHL och Schweiz var tidigare landslagsmålvakten, Adam Reideborn, klubblös och tränade mer eller på egen hand hemma i Gävle. Då hörde kompisen från tiden i Djurgården , Jakob Lilja, av sig och sa att man i hans klubb, Wien, behövde en målvakt som kunde komma dit på ett korttidskontrakt .

Reideborn blir kvar i Österrike

Då Vienna Captials hade skador på målvakterna Sebastian Wraneschitz och Max Zimmermann erbjöds Reideborn ett korttidskontrakt fram till mitten av oktober.

Nu står det klart att klubben förlänger med svensken med ett kontrakt över resten av säsongen, efter en lyckad inledningen under de första sex matcherna med en räddningsprocent på 92,24 och beskedet att Wraneschitz tvingas till operation.

Svensken har hittills stått i sex av sju matcher i den österrikiska ligan och höll sin första nolla i fredags när man besegrade Innsbruck.