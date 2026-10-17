Boqvists succé – avgjorde i debuten

Adam Boqvist blev matchhjälte i sin debut med Genève-Servette.

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Efter att ha gått utan klubb under inledningen av säsongen skrev Adam Boqvist förra helgen på ett tvåårskontrakt med schweiziska Genève-Servette . I går kväll gjorde den svenske backen sitt första framträdande i den nya klubben – och gjorde avtryck direkt.

Med drygt sex minuter kvar att spela av den tredje perioden fullbordade Boqvist hemmalagets vändning mot SCL Tigers, då han efter en spelvändning kunde skicka in 3–2-målet med ett pricksäkert handledsskott och bli matchhjälte i sin debutmatch.

Målet innebar att Genève-Servette hade vänt det 0–2-underläge man hamnade i under den första perioden och till slut kunde vinna matchen med 4–2 sedan Jimmy Vesey satt punkt med ett mål i tom målbur.

Kastades in i första backpar

Boqvist bildade backpar med lagkaptenen Simon Le Coultre och loggade strax under 20 minuters istid i sin debutmatch under Sam Hallams ledning.

26-årige Boqvist valde att skriva på för Genève-Servette efter att tidigare under sommaren och hösten valt att avvakta i förhoppningen om att skriva på ett nytt NHL -avtal efter att han lämnat New York Islanders i somras. Boqvist spelade 28 matcher för Islanders under förra säsongen och noterades för fyra poäng (0+4).