Uppgifter: JVM-duon får debutera i Tre Kronor

Två turneringar återstår innan hockey-VM i Schweiz. Nu uppger Aftonbladet att både Ivar Stenberg och Anton Frondell får debutera i Tre Kronor.

Vid det här laget har ingen missat den succé Anton Frondell gjort under sina första tid i NHL. Men med endast en match kvar av grundserien, samt missat slutspel för Chicago Blackhawks, finns nu en öppning för spel i Europa igen.

Samtidigt som Czech Hockey Games närmar sig uppger Aftonbladet att både DIF-produkten och JVM-kamraten, Ivar Stenberg, kommer att bli uttagna.

Ledningen i Tre Kronor, med förbundskapten Sam Hallam i spetsen, ska ha fått grönt ljus från Chicago Blackhawks att spela Frondell. Det innebär att båda stortalanger kan få debutera i Tre Kronor under turneringen 30 april-3 maj. Ivar Stenberg går själv och väntar på sommarens NHL-draft efter att Frölundas säsong tagit slut.

Även Viggo Björck ska vara aktuell, men där är situationen mer oviss. Inte minst med den avstängning han nu väntas få då Aftonbladet även skriver att han trotsar förbundet och väljer U20-finalen över U18-VM. Förhoppningar ska dock finnas att Hallam ska kunna ta med Frondell, Stenberg och Björck hela vägen till VM.

Efter Czech Hockey Games väntar Beijer Hockey Games i Sverige och Ängelholm, 7-10 maj. Därefter spelas Hockey-VM i Schweiz 15–31 maj.

