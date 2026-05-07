Tre Kronors plump: ”Allt det är som bortblåst”

Beijer Hockey Games inleds med ett bakslag för Tre Kronor. Mötet med Tjeckien, inför VM, slutade 1–3 efter stark kritik från experterna.

– Allt det som var så bra för en vecka sedan är som bortblåst idag, säger SVT:s Jonas Andersson i sändningen.

Jonas Andersson var inte nöjd med Tre Kronor-insatsen mot Tjeckien. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots tre segrar i ryggen från Czech Hockey Games och rejäl debutantsuccé kunde inte Tre Kronor rida vidare på vågen. Beijer Hockey Games inleddes, under torsdagen, med en tillknäppt tillställning där det snarare var Tjeckien som fick göra vad de ville.

En stolpträff och ett friläge var det hetaste svenskarna kom till under period ett och två – trots NHL-förstärkningar som Oliver Ekman-Larsson. Resultattavlan visade där och då 0–2.

– Lite lagom nöjd. Arbetsinsatsen är bra, vi kommer ut ganska bra, men vi kommer inte riktigt loss. Jag tycker att vår insats kan vara lite mer kreativ och modig, sa förbundskapten Sam Hallam till SVT efter den första perioden, då med ett 0–1-underläge.

SVT:s studio, med experten Jonas Andersson, Håkan Loob, samt juniorkronornas Magnus Hävelid, var inne på samma sak.

– Det egna spelet, det som varit så bra, och varit det genomgående i varje Euro Hockey Tour-turnering. Det lyser med sin frånvaro. Passningarna och mottagningarna är inte där. Klyschan med Tjeckien är att du inte vill möta fem röda, utan försöka spela bort någon. Det är det Sverige misslyckas med gång på gång. Det blir stillastående. Kreativiteten bakifrån existerar inte, säger Andersson under sändningen.

Brännström nedpetad av Hallam: ”Bästa backen”

En av förändringarna som Sam Hallam gjort från senaste matchen var att peta ner Erik Brännström från första backpar till att bli sjunde alternativ. Något han senare motiverade med att övriga skulle få en bättre chans att visa upp sig inför hockey-VM.

– Jag hade spelat Brännström direkt. Han har varit bästa backen egentligen hela säsongen, kanske bortsett från förra turneringen, säger Jonas Andersson i SVT.

Efter att Tjeckien gjort 2–0 i andra perioden tog Håkan Loob vid.

– Säga vad man vill, men Tjeckien har förtjänat det här. Man jobbar med en högre arbetsmoral än vad Sverige har gjort, säger han och tillägger senare.

– Tjeckien har fått den här matchen precis dit de vill ha den. Det är deras match och det krävs något extra för att Sverige ska vända.

I tredje perioden rann sedan tiden iväg snabbt för Tre Kronor, utan några riktigt farliga chanser. Ändå blev det spännande efter att Robert Hägg fått in 1–2 och Tjeckien varit en spelare för mycket på isen. Med utplockad målvakt, i sex mot fyra, tappade André Petersson ut pucken ur zon och 1–3 gick in i den tomma buren.