Tinus Luc Koblar har haft en fantastisk höst i Leksand. Nu har 18-åringen fått göra debut i norska A-landslaget – och blev då omgående tvåmålsskytt.

Det när Norge besegrade Ungern med 4-2.

Tinus Luc Koblar. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Han tog steget från U20 till SHL den här säsongen. Sedan dess har Tinus Luc Koblar tagit en topproll i Leksand och fått spela tunga minuter. Där har talangen också imponerat och varit en av dalalagets bästa spelare. Som belöning för det blev han uttagen till det norska A-landslaget.

Där han under torsdagen fick göra debut.

Då tog det inte mer än en period innan han gjorde sitt första mål. Talangen hittade nät med sex sekunder kvar av den första perioden, framspelad av SHL-spelarna Martin Johnsen och Eskild Bakke Olsen. Målet innebar 1-0 i matchen.

Tinus Luc Koblar fortsätter sin fantastiska höst

Thomas Berg-Paulsen, i Malmö till vardags, gjorde sedan 2-0 i den andra perioden. Efter att Ungern reducerat i början av den tredje perioden kom sedan 3-1 av Tinus Luc Koblar med tolv minuter kvar att spela.

Norge gjorde sedan även 4-1 innan Ungern reducerade till slutresultatet 4-2.