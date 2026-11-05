Sverige vann - efter debutantens läckra straff: "Oj, oj, oj"

Sverige besegrade Tjeckien efter straffar. Foto: Skärmklipp SVT/Bildbyrån

Sverige inledde ikväll Euro Hockey Tour med att möta Tjeckien i första matchen i Nocco Hockey Games i vad som var Rikard Grönborgs första match sedan återkomsten som förbundskapten.

Tre Kronor inledde också starkast i Prag. Drygt sju minuter in i den första perioden var det Färjestad BK-duon Viktor Lodin och Filip Roos som låg bakom matchens första mål, där den sistnämnde blev målskytt.

Kritiken: "Inte tillräckligt bra"

I den andra perioden tog dock hemmalaget över och dominerade händelserna på isen. Redan en minut in i den andra akten var det dags för nästa Färjestad-spelare att presentera sig när Radim Zohorna kvitterade för hemmalaget, efter att sittande på knä stött in pucken med en hand. Knappt halvvägs in i matchen kunde Matej Stransky fullborda Tjeckiens vändning när han gjorde 2-1.

-- Det är tjeckiens period helt och hållet. Man är mycket mer aktiv, man vinner race, man vinner hemgångar. Puckspelet i Sverige är inte tillräckligt bra. Vi har Färjestad-backarna Gabriel Carlsson och Filip Roos som är inne på båda målen bakåt, sa Christopher Heino Lindberg i SVT efter två perioder

-- Sverige gör en svag andra period. Direkt från start är Sverige konstant tvåa på pucken, får inte ut pucken, klarar inte av att fatta kreativa beslut. Sverige behöver hitta nåt sätt att jämna ut det här, kommenterade Jonas Andersson.

Vann efter läckra straffen

Och visst utjämnade Sverige. Först spelmässigt och till slut även målmässigt när en tredje Färjestadspelare skrev in sig i målprotokollet genom Jack Berglund som kunde kvittera till 2-2 i powerplay med drygt fyra minuter kvar att spela. Hans andra poäng i matchen.

Därefter tryckte Tjeckien på ordentligt för ett segermål de sista minuterna.

-- Rejäl mjölksyra för alla spelare i Sverige, långt, långt byte. Där har Sverige tur, kommenterade Jonas Andersson.

Sverige redde ut slutminuterna och matchen gick till förlängning. Där klev målvakten Melker Thelin fram med flera fina räddningar när Tjeckien fick chansen att avgöra i powerplay. Matchen fick istället avgöras på straffar.

Där stod Viktor Lodin för en riktig läckerbit när han gav Sverige ledningen i den andra straffomgången.

-- Ojojoj, den där! Det var en av flera varianter han tog fram ur lådan, sa SVT:s kommentator Linus Eklund.

-- Barkov har ju kört den över längre tid. Det är så snyggt, säger Jonas Andersson.

Men förre FBK-stjärnan David Tomasek ville inte vara sämre och kvitterade när han lyfte in en backhand bakom Thelin. I den sista straffomgången kunde sedan Jack Berglund avgöra genom att göra sitt andra mål för matchen.

Tjeckien - Sverige 2-3 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0)

Tjeckien: Radim Zohorna, Matej Stransky

Sverige: Filip Roos, Jack Berglund (2)