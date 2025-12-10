Det är den sista turneringen innan Damkronorna samlas inför OS. Då förlorade Sverige mot Finland med 3-2 i Lahti.

Josefin Bouveng blev målskytt när Sverige förlorade mot Finland i Lahti.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Damkronorna laddar för OS med en sista samling i Finland. Där kommer de även att ställas mot nationer som Tjeckien och Schweiz. I premiären var det hemmanationen som stod för motståndet. Och då blev det också en svensk förlust.

Josefin Bouveng gav Sverige en drömstart med ett 1-0-mål redan efter bara en minuts spel. Men i den andra perioden kom Finland ikapp och förbi. Bland annat efter mål av Petra Nieminen.

I början av den tredje akten kom också 3-1 för Finland. Thea Johansson gav svenskorna hopp med en reducering 15 minuter in i den tredje perioden. Närmare än så kom däremot inte Damkronorna utan Finland lyckades ta hem segern.

Turneringen går nu vidare med en match i morgon mot Tjeckien innan det väntas en match mot Schweiz på fredag.