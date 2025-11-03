Max Friberg var uttagen till landslaget inför Finland Hockey Games – men nu står det klar att forwarden uteblir från landslaget. Anledningen ska vara att han behöver återhämta sig från en skada.

– Nu får han chansen att återhämta delen på kroppen som är lite skadad, säger Frölundas huvudtränare Robert Ohlsson till GP.

Max Friberg. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Max Friberg uteblir från Finland Hockey Games – på grund av en mindre skada han måste ta tag i under landslagsuppehållet.

32-åringen var till en början uttagen men har nu valt att tacka nej för att istället återhämta sig. Föhoppningen är att Frölunda-kaptenen ska vara tillbaka till början av nästa vecka.

– Förhoppningsvis kan han vara tillgänglig på tisdag nästa vecka (Grenoble, borta). Han har haft det de sista veckorna, men ändå bitit ihop och kört matcherna. Nu har han tagit hand om den, så förhoppningsvis så kan han vara tillgänglig nästa vecka, säger Robert Ohlsson till GP.

Enligt huvudtränaren ska forwarden ha spelat med skadan fram till landslagsuppehållet.

– Han har ändå kunnat spela matcherna och har bitit ihop på ett jäkla bra sätt. Det hade kanske inte alla kunnat hantera på samma sätt, men han har gjort det fantastiskt bra. Vi är nöjda med det och nu får han chansen att återhämta delen på kroppen som är lite skadad.

Max Friberg har noterats för sex poäng (2+4) på 17 SHL-matcher den här säsongen.

Source: Max Friberg @ Elite Prospects