Så ställer Tre Kronor upp mot Schweiz

Tre Kronor laddar om i VM-uppladdningen med att möta Schweiz. Då kliver Lucas Raymond in i en förstakedja med Ivar Stenberg och Viggo Björck.

Lucas Raymond gör sig redo för hockey-VM genom att kliva in i truppen under Beijer Hockey Games. NHL-stjärnans intåg blir också den stora förändringen från det lag som föll med 1–3 mot Tjeckien tidigare i veckan.

Detroit Red Wings-svensken kliver direkt in i en förstakedja, och ersätter där Linus Karlsson. Kvar finns därmed JVM-hjältarna Ivar Stenberg och Viggo Björck.

I övrigt kliver Anton Frondell ut på en kant och får Heineman utbytt mot Henriksson. Heineman hoppar ner ett steg, precis som Liam Öhgren, som nu spelar med de La Rose och Karlsson. Jack Berglund kliver in som extraforward bakom alla dessa.

Sveriges enda målskytt mot Tjeckien, Robert Hägg, försvinner från backsidan. Erik Brännström kliver upp bland sex, och Sascha Boumedienne ner som extraback. Sam Hallam har tidigare berättat att tanken varit att spela på sex backar för att ge alla samma möjlighet att visa upp sig. Senast betydde det att Brännström hamnade ”utanför”.

Tre Kronor mot Schweiz 9 maj

Målvakter

Hellberg

Härenstam

Backpar

Johansson – Ekman Larsson

Larsson – Persson

Brännström – Heed

Boumedienne

Kedjor

Stenberg – Björck – Raymond

Frondell – Henriksson – Holmström

Heineman – Asplund – Petersson

Öhgren – de la Rose – Karlsson

Berglund