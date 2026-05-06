Så spelas Beijer Hockey Games 2026

Tidigare har turneringen bland annat hetat Sweden Hockey Games. Nu heter den ”Beijer Hockey Games”. Turneringen spelas mellan 7-10 maj 2026 och är en del av Euro Hockey Tour. Här är spelschemat och TV-kanaler med mera för Beijer Hockey Games 2026.

Tre Kronor spelar Beijer Hockey Games.

När spelas Beijer Hockey Games 2026?

Turneringen, som är den fjärde och sista Euro Hockey Tour-turneringen säsongen 2025/2026, spelas mellan torsdagen den sjunde och söndagen den tionde maj 2026. Tre Kronor har vunnit samtliga tre tidigare turneringar som spelats den här landslagssäsongen.

Beijer Hockey Games spelas i Catena Arena i Ängelholm och är den sista turneringen innan nästa veckas VM-premiär.

Hur spelas Beijer Hockey Games 2026?

15:00, torsdag 7 maj 2026: Schweiz – Finland

19:00, torsdag 7 maj 2026: Sverige – Tjeckien

12:00, lördag 9 maj 2026: Finland – Tjeckien

16:00, lördag 9 maj 2026: Sverige – Schweiz

12:00, söndag 10 maj 2026: Tjeckien – Schweiz

16:00, söndag 10 maj 2026: Sverige – Finland

Vilka kanaler sänder Beijer Hockey Games 2026?

SVT har sändningsrättigheterna. De sänder Sveriges matcher, på SVT 1 eller SVT 2 samt på SVT play.

Vilken är Sveriges trupp i Beijer Hockey Games?

Målvakter

40 Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks

45 Magnus Hellberg, Djurgårdens IF

73 Love Härenstam, Södertälje SK

Backar

4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers

14 Robert Hägg, Brynäs IF

23 Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

26 Erik Brännström, Lausanne HC

34 Albert Johansson, Detroit Red Wings

72 Tim Heed, HC Ambri-Piotta

78 Sascha Boumedienne, Boston University

94 Joel Persson, Växjö Lakers HC

Forwards

6 Isac Hedqvist, Luleå HF

9 Linus Karlsson, Vancouver Canucks

10 Simon Holmström, New York Islanders

15 Jack Berglund, Färjestad BK

16 Anton Frondell, Chicago Blackhawks

20 André Petersson, SCL Tigers

21 Nils Höglander, Vancouver Canucks

28 Lucas Raymond, Detroit Red Wings

33 Jakob Silfverberg, Brynäs IF

41 Ivar Stenberg, Frölunda HC

42 Karl Henriksson, Växjö Lakers HC

51 Emil Heineman, New York Islanders

61 Viggo Björck, Djurgårdens IF

74 Rasmus Asplund, HC Davos

92 Liam Öhgren, Vancouver Canucks

95 Jacob de la Rose, HC Fribourg-Gottéron

Hur är tabellen i Euro Hockey Tour 2025/2026?

Land Matcher Målskillnad Poäng 1. Sverige 9 42-15 26 2. Tjeckien 9 20-23 13 3. Finland 9 23-28 8 4. Schweiz 9 19-38 7

Vad är Euro Hockey Tour?

Euro Hockey Tour avgörs varje säsong, över fyra olika turneringar. Deltagande länder är Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz ersatte Ryssland i samband med deras invasion av Ukraina 2022. Under pågående NHL-säsong kan endast spelare som till vardags spelar i Europa tas ut till Euro Hockey Tour-turneringarna.

Varje land får arrangera en varsin turnering under året. Utöver att vinna själva turneringen i sig tävlar länderna också om totalsegern i Euro Hockey Tour. Då slår man ihop alla poäng från de fyra turneringarna. 2024/2025 vann Tjeckien på 24 poäng och Tre Kronor slutade sist, på 14.

Sverige vann dock Euro Hockey Tour 2022, 2023 och 2024 och har redan säkrat totalsegern även 2026.

Vad är prispengarna i Euro Hockey Tour?

Segraren i varje turnering får 50 000 euro. Tvåan får 30 000 euro, trean 15 000 euro.

Totalsegraren i Euro Hockey Tour får 75 000 euro utöver de tidigare intjänade pengarna.

