Sveriges Förbundskapten Rikard Grönborg har tagit ut sin första trupp inför den kommande VM-turneringen.

SCANIARINKEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Igår presenterade Rikard Grönborg sin trupp till Nocco Hockey Games . Tillbaka som förbundskapten efter sju säsonger utomlands är truppen nu fastställd och består av en blandning av spelare från SHL och den schweiziska ligan.

Motståndet består av Finland, Tjeckien och Schweiz och startar den femte november . Trots att turneringen inte innehåller det slutgiltiga laget som kommer spela kommande VM-turneringen vill den svenska förbundskaptenen lyfta fram vikten av "förturneringarna" för både ledarstaben samt spelarna.

– För det första att man får känna på att sätta ihop ett lag och bygga ett lag, det är viktigt att göra. Till skillnad från fotbollen är att vi inte vet vilka spelare som är tillgängliga. Men man får bygga ett lag, jobba med spelarna på nära håll så för mig som förbundskapten är det väldigt viktigt för att hålla dom här grejerna levande. Sen ska man inte glömma spelarna. Det brukar alltid vara spelare som kommer från Europa och spelar i VM-turneringen, det är inte hundra procent NHL-spelare, så vi ska identifiera vilka spelare som kan gå hela vägen. Så det är viktiga turneringar, sa Grönborg.

Styrkan i Tre Kronor-truppen: "Olikheter"

Grönborg berättade under presskonferensen att det inte var själva förbundskaptensrollen som lockade honom tillbaka, utan det var den nya utvecklingen och rollen som förbundskaptenen ska ha. Huvudansvaret kommer ligga på Grönborg men till varje turnering kommer det plockas in coacher som kommer stå i båset under matcherna. Till Nocco Hockey Games är de uttagna cocherna Skellefteå AIKs Daniel Hermansson, Malmö Redhawks Tomas Kollar och Timrå IKs målvaktstränare Nizze Landén.

Spelarna som har tagits ut är även anpassade för att slå olika typer av lag i den kommande turneringen förklarar Grönborg.

– Jag tycker det finns olikheter i laget, vi har bra spelare som har olika roller och gör olika saker. Jag tycker vi har kreativitet, tvåvägsspelare, skyttar, stora starka backar när vi spelar mot tjeckerna till exempel. Vi kan spela mot olika motståndare och ändå ha framgång så det känns som vår styrka, säger Grönborg.

Vilka blir kaptener?: "Jag har en plan"

I den uttagna truppen är det en del spelare som bär ett större ansvar i sina klubblag. Bland annat Jacob Larsson som i sitt schweiziska lag SC Rapperswil-Jona Lakers hade ett "C" på bröstet förra säsongen men nu har en assisterande roll istället. Det finns även fler spelare i truppen som har en assisterande roll denna säsongen i sina klubblag, men ingen som bär kaptensrollen. När Grönborg får frågan om kaptener för sin uttagna trupp vill han inte gå ut med några namn.

– Ja det får vi se, vi ska komma ihop oss i gruppen. Jag ska prata med coachgruppen också så ska vi ta ett beslut efter det. Jag har en plan men vi måste involvera alla coacherna så de får säga vad de vill.