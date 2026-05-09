”Det är första gången som jag är äldst i kedjan”

Lucas Raymond gjorde hyllad entré i svenska landslaget.

Mot Schweiz parades han då också ihop med 18-åringarna Viggo Björck och Ivar Stenberg.

– Det är första gången någonsin som man är i äldst i linan, det var riktigt kul och de är väldigt skickliga, säger 24-åringen.

Lucas Raymond fick ta rollen som ålderman i kedjan med Ivar Stenberg och Viggo Björck. Foto: Bildbyrån (Montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Lucas Raymond landade i Ängelholm under fredagskvällen för att ansluta till resten av Tre Kronor. Han deltog under lördagens morgonvärmning men kastades sedan direkt in i hetluften. Raymond klev rakt in i Tre Kronors förstakedja, över tre veckor efter sin sista match för säsongen med Detroit Red Wings.

Stjärnforwarden visade dock inga tecken på vara ur form utan hade show direkt där han hyllades stort för sin insats. Raymond stod för en assist när Sverige vann med 3-0 i den andra matchen av Beijer Hockey Games.

– Det var kul att lira igen. Det var ett tag sedan så det är skönt att komma in i grejerna. Det var kul att vara där ute på isen, säger Lucas Raymond till hockeysverige.se.

Man trodde kanske att du skulle vara lite ringrostigt, men det såg ju ut som att det inte hade gått någon tid alls sedan du spelade senast. Hur kändes det?

– Ja, jag kan säga att det kändes att det hade gått lite tid, säger Raymond med ett skratt innan han fortsätter:

– Oavsett var det, som jag sade, väldigt kul att komma ut, kul att träffa alla gubbarna och roligt att lira med Ivar (Stenberg) och Viggo (Björck) också. Det var kul med segern och att ”Mange” (Magnus Hellberg, målvakt) spelade grymt också.

Lucas Raymond hyllar Stenberg och Björck: ”Två bra spelare”

Lucas Raymond fick verkligen spännande kedjekamrater i sin första match tillbaka med Tre Kronor. Han ledde nämligen vägen tillsammans med de 18-åriga stortalangerna Viggo Björck och Ivar Stenberg. Trion visade på ett bra spel tillsammans och fann viss kemi redan tidigt i matchen.

– Det var första gången någonsin, skulle jag nästan säga, som man är i äldst i linan. Det var riktigt kul, det är två bra spelare och de är väldigt skickliga. Det är kul att se dem spela som de gör, säger göteborgaren med ett leende.

Anton Frondell menar också att det blev en stor boost för hela Tre Kronor-laget att få in en spelare som Lucas Raymond.

– Alla vet hur bra han är. Även om det är första dagen här kliver han på, lirar och ser väldigt bra ut. Han har ju en otrolig spets, speciellt framåt, i målskyttet och offensiv zon. Det är kul att han är med och såklart är det någon som man ser upp till också, säger Frondell.

Lucas Raymond jämförs med McDavid: ”Han är på sin egen nivå”

Lucas Raymond var även lyckosam i första matchen men fick inte göra något mål trots att han skapade mängder med chanser. I stället prickade han stolpen en gång och en annan gång stod målvakten i Schweiz, Reto Berra, för en jätteräddning.

– Det är så det är. Nu tror jag att det bara är skönt att komma igång, komma ut och spela och försöka komma in i matchtempot igen. Det är vad det är, jag är riktigt taggad på att få komma ner till Schweiz och börja lira, säger stjärnan.

Lucas Raymond hyllades också rejält av SVT:s experter efter vinsten mot Schweiz. Både Oscar Klefbom och Håkan Loob var lyriska över Raymonds insats i matchen. Klefbom gick även ett steg längre och jämförde Raymond med Connor McDavid i sitt sätt att åka upp med pucken i fart men samtidigt ha en bra blick över spelet.

Hur är det att bli jämförd med McDavid?

– Jo, men det är väl självklart kul. Jag tror att McDavid, han är på sin egen nivå. Det är absolut kul och alltid roligt att höra något sådant. Annars, som jag sade, det är kul att ha fått göra första matchen nu och också att få spela i Sverige igen. Det är inte alltid som man får göra det framför familj och vänner igen. Det var grymt kul, avslutar Lucas Raymond.

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects