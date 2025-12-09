”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Johansson tvingades lämna återbud till Swiss Hockey Games.

Nu berättar Färjestad att det beror på en skada.

– Han behöver ha den här tiden för att läka ihop, säger assisterande tränare Christer Olsson till Nya Wermlands-Tidningen.

Linus Johansson har spelat skadad den senaste tiden. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Senare i veckan inleds Swiss Hockey Games där Tre Kronor ska försöka försvara sin titel efter att ha vunnit Finland Hockey Games i november. Nyligen meddelade landslagsledningen en förändring i truppen som ska resa ner till Schweiz.

Färjestads lagkapten Linus Johansson lämnade nämligen återbud till Tre Kronor. I stället kallades Skellefteå-centern Pär Lindholm in som ersättare till FBK-kaptenen. Linus Johansson, som var med och spelade i Finland Hockey Games, där han stod för 1+1 på tre matcher, missar därmed veckans turnering.

Linus Johansson har spelat skadad för Färjestad

Nu bekräftar Färjestad att Johansson har tvingats tacka nej till landslaget på grund av en skada. Däremot hoppas FBK att lagkaptenen ska vara tillbaka när SHL återstartar igen efter uppehållet.

– Linus har spelat med en sorts skada. Han behöver ha den här tiden för att läka ihop och vara redo när vi drar igång igen. Och det kommer han att vara, säger assisterande tränaren Christer Olsson till NWT.

Linus Johansson har inte varit med och tränat med Färjestad under veckan. Han vilar nämligen efter att ha spelat skadad under en tid.

– Han har bitit ihop jäkligt bra. Linus har visat ledaregenskaper och spelat med den smärtan som han har gjort med bravur.

Under säsongen har Johansson stått för tio poäng på 23 matcher för Färjestad. Centerns +8 är näst bäst i laget bakom Per Åslund.

Source: Linus Johansson @ Elite Prospects