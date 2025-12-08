Med bara dagar kvar till Swiss Hockey Games i Zurich tvingas Tre Kronor till förändringar i truppen. Den rutinerade centern Linus Johansson utgår och ersätts med den minst lika rutinerade Skellefteå-profilen Pär Lindholm. Detta meddelar man via sociala medier.

Skellefteås Pär Lindholm. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Inför Swiss Hockey Games i Zurich, som spelas mellan elfte och fjortonde december, får förbundskapten Sam Hallam göra en förändring i truppen. Den 33-årige centern Linus Johansson utgår och ersätts istället av rutinerade Pär Lindholm.

Johansson, som till vardags hör hemma i Färjestad, har noterats för två poäng (1+1) på tre landskamper den här säsongen. I SHL har han producerat tio poäng (4+6) på 23 matcher så här långt, medans Lindholm noterats för elva poäng (2+9) på 26 matcher för sitt Skellefteå.

Lindholm har tidigare gjort 47 landskamper för det svenska landslaget och var en del av Tre Kronor senast säsongen 22/23. Under sin tid i landslaget har centern noterats för 24 poäng (12+12).

Source: Pär Lindholm @ Elite Prospects