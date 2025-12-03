Sam Hallam har tagit ut Tre Kronors nya trupp. Den innehåller många bekanta ansikten då 17 av spelarna var med i förra samlingen.

Sam Hallam har tagit ut truppen som ska åka till Schweiz. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Tre Kronor kommer att samlas för att spela mot Schweiz, Finland och Tjeckien i Schweiz. Då har Sam Hallam tagit ut en trupp med många bekanta ansikten från den senaste samlingen.

Hela 17 spelare är kvar från Finland Hockey Games.

— Det var vår plan för de här två turneringarna, att välja spelare från både SHL och Schweiz. Vi gillade också vad spelarna visade i Ängelholm och Tammerfors förra månaden. Det här är ett stabilt lag med tyngd, hög spelförståelse och med tonvikt på starkt tvåvägsspel och närkampsspel, säger förbundskaptenen i ett pressmeddelande.

Noterbart är att Isac Hedqvist, som fick debutera senast, är med i truppen ånyo.

Turneringen spelas mellan den 11 och 14 december.

Tre Kronors nya trupp

Målvakter

31. Lars Johansson, Frölunda HC

75. Arvid Holm, Rögle BK

Backar

4. Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers

14. Robert Hägg, Brynäs IF

26. Erik Brännström, Lausanne HC

27. Gabriel Carlsson, Färjestad BK

29. Axel Andersson, Brynäs IF

32. Lukas Bengtsson, EV Zug

62. Isac Heens, Frölunda HC

72. Tim Heed, HC Ambri-Piotta

Forwards

6. Isac Hedqvist, Luleå HF

9. Marcus Sörensen, HC Fribourg-Gottéron

12. Max Friberg, Frölunda HC

20. André Petersson, SCL Tigers

21. Christoffer Ehn, Linköping HC

22. Fredrik Olofsson, Rögle BK

23. Lias Andersson, EHC Biel-Bienne

40. Andreas Wingerli, EV Zug

52. Felix Nilsson, Rögle BK

59. Linus Johansson, Färjestad BK

70. Dennis Rasmussen, Växjö Lakers HC

81. Marcus Sylvegård, EHC Biel-Bienne

95. Jacob de la Rose, HC Fribourg-Gottéron

96. Rickard Hugg, Skellefteå AIK