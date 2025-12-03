Här är Tre Kronors nya trupp
Sam Hallam har tagit ut Tre Kronors nya trupp. Den innehåller många bekanta ansikten då 17 av spelarna var med i förra samlingen.
Tre Kronor kommer att samlas för att spela mot Schweiz, Finland och Tjeckien i Schweiz. Då har Sam Hallam tagit ut en trupp med många bekanta ansikten från den senaste samlingen.
Hela 17 spelare är kvar från Finland Hockey Games.
— Det var vår plan för de här två turneringarna, att välja spelare från både SHL och Schweiz. Vi gillade också vad spelarna visade i Ängelholm och Tammerfors förra månaden. Det här är ett stabilt lag med tyngd, hög spelförståelse och med tonvikt på starkt tvåvägsspel och närkampsspel, säger förbundskaptenen i ett pressmeddelande.
Noterbart är att Isac Hedqvist, som fick debutera senast, är med i truppen ånyo.
Turneringen spelas mellan den 11 och 14 december.
Tre Kronors nya trupp
Målvakter
31. Lars Johansson, Frölunda HC
75. Arvid Holm, Rögle BK
Backar
4. Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers
14. Robert Hägg, Brynäs IF
26. Erik Brännström, Lausanne HC
27. Gabriel Carlsson, Färjestad BK
29. Axel Andersson, Brynäs IF
32. Lukas Bengtsson, EV Zug
62. Isac Heens, Frölunda HC
72. Tim Heed, HC Ambri-Piotta
Forwards
6. Isac Hedqvist, Luleå HF
9. Marcus Sörensen, HC Fribourg-Gottéron
12. Max Friberg, Frölunda HC
20. André Petersson, SCL Tigers
21. Christoffer Ehn, Linköping HC
22. Fredrik Olofsson, Rögle BK
23. Lias Andersson, EHC Biel-Bienne
40. Andreas Wingerli, EV Zug
52. Felix Nilsson, Rögle BK
59. Linus Johansson, Färjestad BK
70. Dennis Rasmussen, Växjö Lakers HC
81. Marcus Sylvegård, EHC Biel-Bienne
95. Jacob de la Rose, HC Fribourg-Gottéron
96. Rickard Hugg, Skellefteå AIK
