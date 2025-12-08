Prenumerera

Malmöbacken kallas in – får landslagsdebutera

En tolfte SHL-spelare får chansen i finska landslaget. Malmös Eemil Viro har nämligen kallats in till Swiss Hockey Games.

Eemil Viro.
Foto: Bildbyrån.

När Finland förra veckan presenterade sin landslagstrupp fanns hela elva SHL-spelare med. Däribland LHC-målvakten Waltteri Ignatjew, som kommer landslagdebutera.

Nu har ytterligare en landslagdebutant från SHL kallats in till veckans Euro Hockey Tour-turnering, nämligen Malmöbacken Eemil Viro. Han ersätter Langnaus Santtu Kinnunen, som lämnat återbud. Till skillnad från Ignatjew har Viro spelat i Finlands juniorlandslag, han har exempelvis spelat två U20-VM, men det här blir första gången han får spela i A-landslaget. 23-åringen, som gör sin första säsong i Malmö, har gjort 2+6 på 26 matcher.

Viro är den femte (!) Malmöspelaren som tas ut det finska landslaget till veckans turnering. De övriga är backarna Topi Niemelä och Robin Salo, samt forwardsen Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi.

Övriga SHL-spelare som kommer spela för Finland i veckans Swiss Hockey Games är målvakten Emil Larmi, backen Santeri Hatakka, samt forwards Patrik Puistola, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen och Markus Nurmi.

Sverige och Finland möts på lördag, klockan 14:00.

Finlands trupp till Swiss Hockey Games

Målvakter

Emil LarmiFärjestad BK, SHL 
Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL

Backar

Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA 
Sami Niku, Lausanne HC, NLA 
Topi Niemelä, Malmö Redhawks, SHL 
Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC, NLA 
Santeri Hatakka, HV71, SHL 
Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL 
Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA 
Eemil Viro, Malmö Redhawks, SHL

Forwards

Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC, NLA 
Henrik Borgström, HC Fribourg-Gottéron, NLA 
Patrik PuistolaÖrebro HK, SHL 
Jere InnalaFrölunda HC, SHL 
Arttu Ruotsalainen, Frölunda HC, SHL
Hannes Björninen, SCL Tigers, NLA 
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL 
Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA 
Lauri Pajuniemi, Malmö Redhawks, SHL 
Markus Nurmi, Luleå HF, SHL 
Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NLA 
Julius Nättinen, HC Ajoie, NLA 
Jere Sallinen, EHC Biel, NLA 
Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA

