En tolfte SHL-spelare får chansen i finska landslaget. Malmös Eemil Viro har nämligen kallats in till Swiss Hockey Games.

Eemil Viro.

Foto: Bildbyrån.

När Finland förra veckan presenterade sin landslagstrupp fanns hela elva SHL-spelare med. Däribland LHC-målvakten Waltteri Ignatjew, som kommer landslagdebutera.

Nu har ytterligare en landslagdebutant från SHL kallats in till veckans Euro Hockey Tour-turnering, nämligen Malmöbacken Eemil Viro. Han ersätter Langnaus Santtu Kinnunen, som lämnat återbud. Till skillnad från Ignatjew har Viro spelat i Finlands juniorlandslag, han har exempelvis spelat två U20-VM, men det här blir första gången han får spela i A-landslaget. 23-åringen, som gör sin första säsong i Malmö, har gjort 2+6 på 26 matcher.

Viro är den femte (!) Malmöspelaren som tas ut det finska landslaget till veckans turnering. De övriga är backarna Topi Niemelä och Robin Salo, samt forwardsen Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi.

Övriga SHL-spelare som kommer spela för Finland i veckans Swiss Hockey Games är målvakten Emil Larmi, backen Santeri Hatakka, samt forwards Patrik Puistola, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen och Markus Nurmi.

Sverige och Finland möts på lördag, klockan 14:00.

Finlands trupp till Swiss Hockey Games

Målvakter

Emil Larmi, Färjestad BK, SHL

Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL

Backar

Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA

Sami Niku, Lausanne HC, NLA

Topi Niemelä, Malmö Redhawks, SHL

Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC, NLA

Santeri Hatakka, HV71, SHL

Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL

Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA

Eemil Viro, Malmö Redhawks, SHL

Forwards

Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC, NLA

Henrik Borgström, HC Fribourg-Gottéron, NLA

Patrik Puistola, Örebro HK, SHL

Jere Innala, Frölunda HC, SHL

Arttu Ruotsalainen, Frölunda HC, SHL

Hannes Björninen, SCL Tigers, NLA

Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL

Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA

Lauri Pajuniemi, Malmö Redhawks, SHL

Markus Nurmi, Luleå HF, SHL

Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NLA

Julius Nättinen, HC Ajoie, NLA

Jere Sallinen, EHC Biel, NLA

Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA

