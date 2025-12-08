Malmöbacken kallas in – får landslagsdebutera
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
En tolfte SHL-spelare får chansen i finska landslaget. Malmös Eemil Viro har nämligen kallats in till Swiss Hockey Games.
När Finland förra veckan presenterade sin landslagstrupp fanns hela elva SHL-spelare med. Däribland LHC-målvakten Waltteri Ignatjew, som kommer landslagdebutera.
Nu har ytterligare en landslagdebutant från SHL kallats in till veckans Euro Hockey Tour-turnering, nämligen Malmöbacken Eemil Viro. Han ersätter Langnaus Santtu Kinnunen, som lämnat återbud. Till skillnad från Ignatjew har Viro spelat i Finlands juniorlandslag, han har exempelvis spelat två U20-VM, men det här blir första gången han får spela i A-landslaget. 23-åringen, som gör sin första säsong i Malmö, har gjort 2+6 på 26 matcher.
Viro är den femte (!) Malmöspelaren som tas ut det finska landslaget till veckans turnering. De övriga är backarna Topi Niemelä och Robin Salo, samt forwardsen Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi.
Övriga SHL-spelare som kommer spela för Finland i veckans Swiss Hockey Games är målvakten Emil Larmi, backen Santeri Hatakka, samt forwards Patrik Puistola, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen och Markus Nurmi.
Sverige och Finland möts på lördag, klockan 14:00.
Finlands trupp till Swiss Hockey Games
Målvakter
Emil Larmi, Färjestad BK, SHL
Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL
Backar
Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA
Sami Niku, Lausanne HC, NLA
Topi Niemelä, Malmö Redhawks, SHL
Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC, NLA
Santeri Hatakka, HV71, SHL
Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
Eemil Viro, Malmö Redhawks, SHL
Forwards
Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC, NLA
Henrik Borgström, HC Fribourg-Gottéron, NLA
Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
Jere Innala, Frölunda HC, SHL
Arttu Ruotsalainen, Frölunda HC, SHL
Hannes Björninen, SCL Tigers, NLA
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL
Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
Lauri Pajuniemi, Malmö Redhawks, SHL
Markus Nurmi, Luleå HF, SHL
Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NLA
Julius Nättinen, HC Ajoie, NLA
Jere Sallinen, EHC Biel, NLA
Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA
Den här artikeln handlar om: