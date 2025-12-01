Elva SHL-spelare i landslaget – han får debutera

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Finland plockar som vanligt ut ett rejält gäng spelare från SHL i sitt landslag. Halva truppen huserar i Sverige – och Linköpings Waltteri Ignatjew får landslagdebutera.

Waltteri Ignatjew får landslagsebutera. Foto: Bildbyrån.

Nästa vecka spelas näst Euro Hockey Tour-turnering, då det är dags för säsongens upplaga av ”Swiss Hockey Games”. Sam Hallam presenterar Tre Kronors trupp på onsdag, men redan idag har Finlands förbundskapten Antti Pennanan tagit ut ”Lejonens” trupp.

I laget finns inte mindre än elva spelare som till vardags spelar i SHL. Det rör sig om målvakterna Emil Larmi och Waltteri Ignatjew, backarna Topi Niemelä, Santeri Hatakka och Robin Salo samt forwards Patrik Puistola, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen, Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi och Markus Nurmi.

För LHC-keepern Ignatjew är trupputtaningen lite extra speciell. Han kommer nämligen för första gången representera det finska landslaget – oavsett nivå. Han har aldrig tidigare spelat i vare sig A-landslaget eller något J-landslag.

Sverige och Finland möts nästa lördag, klockan 14:00.

Finlands trupp till Swiss Hockey Games

Målvakter

Emil Larmi, Färjestad BK, SHL

Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL

Backar

Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA

Sami Niku, Lausanne HC, NLA

Topi Niemelä, Malmö Redhawks, SHL

Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC, NLA

Santeri Hatakka, HV71, SHL

Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL

Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA

Santtu Kinnunen, SCL Tigers, NLA

Forwards

Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC, NLA

Henrik Borgström, HC Fribourg-Gottéron, NLA

Patrik Puistola, Örebro HK, SHL

Jere Innala, Frölunda HC, SHL

Arttu Ruotsalainen, Frölunda HC, SHL

Hannes Björninen, SCL Tigers, NLA

Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL

Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA

Lauri Pajuniemi, Malmö Redhawks, SHL

Markus Nurmi, Luleå HF, SHL

Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NLA

Julius Nättinen, HC Ajoie, NLA

Jere Sallinen, EHC Biel, NLA

Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA