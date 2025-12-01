Prenumerera

Logga in

Elva SHL-spelare i landslaget – han får debutera

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Finland plockar som vanligt ut ett rejält gäng spelare från SHL i sitt landslag. Halva truppen huserar i Sverige – och Linköpings Waltteri Ignatjew får landslagdebutera.

Waltteri Ignatjew får landslagsebutera. Foto: Bildbyrån.

Nästa vecka spelas näst Euro Hockey Tour-turnering, då det är dags för säsongens upplaga av ”Swiss Hockey Games”. Sam Hallam presenterar Tre Kronors trupp på onsdag, men redan idag har Finlands förbundskapten Antti Pennanan tagit ut ”Lejonens” trupp.

I laget finns inte mindre än elva spelare som till vardags spelar i SHL. Det rör sig om målvakterna Emil Larmi och Waltteri Ignatjew, backarna Topi Niemelä, Santeri Hatakka och Robin Salo samt forwards Patrik Puistola, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen, Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi och Markus Nurmi.

För LHC-keepern Ignatjew är trupputtaningen lite extra speciell. Han kommer nämligen för första gången representera det finska landslaget – oavsett nivå. Han har aldrig tidigare spelat i vare sig A-landslaget eller något J-landslag.

Sverige och Finland möts nästa lördag, klockan 14:00.

Finlands trupp till Swiss Hockey Games

Målvakter

Emil LarmiFärjestad BK, SHL 
Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL

Backar

Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA 
Sami Niku, Lausanne HC, NLA
Topi Niemelä, Malmö Redhawks, SHL
Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC, NLA
Santeri Hatakka, HV71, SHL 
Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
Santtu Kinnunen, SCL Tigers, NLA

Forwards 

Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC, NLA 
Henrik Borgström, HC Fribourg-Gottéron, NLA 
Patrik PuistolaÖrebro HK, SHL 
Jere InnalaFrölunda HC, SHL
Arttu Ruotsalainen, Frölunda HC, SHL
Hannes Björninen, SCL Tigers, NLA 
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL 
Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA 
Lauri Pajuniemi, Malmö Redhawks, SHL 
Markus Nurmi, Luleå HF, SHL
Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NLA
Julius Nättinen, HC Ajoie, NLA
Jere Sallinen, EHC Biel, NLA
Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen