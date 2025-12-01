Elva SHL-spelare i landslaget – han får debutera
Finland plockar som vanligt ut ett rejält gäng spelare från SHL i sitt landslag. Halva truppen huserar i Sverige – och Linköpings Waltteri Ignatjew får landslagdebutera.
Nästa vecka spelas näst Euro Hockey Tour-turnering, då det är dags för säsongens upplaga av ”Swiss Hockey Games”. Sam Hallam presenterar Tre Kronors trupp på onsdag, men redan idag har Finlands förbundskapten Antti Pennanan tagit ut ”Lejonens” trupp.
I laget finns inte mindre än elva spelare som till vardags spelar i SHL. Det rör sig om målvakterna Emil Larmi och Waltteri Ignatjew, backarna Topi Niemelä, Santeri Hatakka och Robin Salo samt forwards Patrik Puistola, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen, Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi och Markus Nurmi.
För LHC-keepern Ignatjew är trupputtaningen lite extra speciell. Han kommer nämligen för första gången representera det finska landslaget – oavsett nivå. Han har aldrig tidigare spelat i vare sig A-landslaget eller något J-landslag.
Sverige och Finland möts nästa lördag, klockan 14:00.
Finlands trupp till Swiss Hockey Games
Målvakter
Emil Larmi, Färjestad BK, SHL
Waltteri Ignatjew, Linköping HC, SHL
Backar
Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA
Sami Niku, Lausanne HC, NLA
Topi Niemelä, Malmö Redhawks, SHL
Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC, NLA
Santeri Hatakka, HV71, SHL
Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
Santtu Kinnunen, SCL Tigers, NLA
Forwards
Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC, NLA
Henrik Borgström, HC Fribourg-Gottéron, NLA
Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
Jere Innala, Frölunda HC, SHL
Arttu Ruotsalainen, Frölunda HC, SHL
Hannes Björninen, SCL Tigers, NLA
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks, SHL
Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
Lauri Pajuniemi, Malmö Redhawks, SHL
Markus Nurmi, Luleå HF, SHL
Sakari Manninen, Gèneve Servette HC, NLA
Julius Nättinen, HC Ajoie, NLA
Jere Sallinen, EHC Biel, NLA
Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA
