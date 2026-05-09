Hyllas efter showen: ”Han dominerar för Sverige”

Albert Johansson visade vägen för Sverige i segern mot Schweiz.

Han blev matchhjälte med sina två mål och hyllas också efteråt för sin insats.

– Han dominerar ju där bak, sade SVT-experten Håkan Loob.

– Det är alltid kul att göra mål och det är inte varje dag som det blir två heller, säger Johansson själv.

Albert Johansson klev fram med dubbla mål i vinsten med Tre Kronor.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Tre Kronor förlorade mot Tjeckien i torsdags innebar det att sviten på tolv raka vinster i Euro Hockey Tour kom till en ända. Under lördagen såg Sverige dock till att det inte blev två raka förluster. Mot Schweiz stod landslaget för en stabil och stark insats vilket ledde till att laget vann med 3-0.

Förbundskapten Sam Hallam var nöjd över att laget kom ut och var mer på hugget i dagens match.

– Det var något som vi kände av direkt också efter matchen att vi behövde vara mer aggressiva och visa lite mer kämpavilja. Så blir det ibland. Ser man rent gruppdynamiskt är det ganska många nya spelare som kommer in och alla ville mycket, men fick inte riktigt ut det. Jag är väldigt glad för hur laget hittar in den här matchen och spelar rakt igenom, säger Hallam till hockeysverige.se.

Det är väl egentligen bara powerplay som hade kunnat vara lite bättre, annars finns det väl inte mycket att klaga på?

– Nja, jag har några fler. Jag tycker att bitvis under matcher känns det som att Schweiz kommer ur egen zon lite enkelt och de får bygga lite för mycket kontrollerade ingångar på oss. Det finns saker att fila på. Jag tycker att vi behöver hitta små nycklar i det taktiska, men det viktigaste tycker jag är mentaliteten som vi visar upp. Det är allt från uppoffringar, det fysiska spelet, skottblocken här på slutet. Det är många bra boxar som vi checkar in. Samtidigt är det roliga nu att det gäller att lägga den här bakom sig och vara redo för för Finland i morgon.

Albert Johansson hyllas: ”Väldigt fin med pucken”

En av matchens giganter var Albert Johansson och han var också nöjd över lagets insats.

– Jag tycker att vi kommer ut från start och visar att vi är redo att spela och vinner mer närkamper. Vi har väl pucken lite mer också och får spela med pucken, överlag var det en godkänd match, säger 25-åringen.

Johansson, som till vardags spelar i Detroit Red Wings, hyllas också av sin backpartner Oliver Ekman Larsson.

– Han är duktig, väldigt fin med pucken och väldigt lugn också. Men det är inget som vi inte redan visste, säger ”OEL”.

Även Sam Hallam imponerades över hur duon kombinerade i dagens match.

– Jag tycker att backparet med Oliver Ekman Larsson och Albert Johansson, självklart gör Albert två mål, men jag tycker att sättet som de spelar försvarsspel på och vilka signaler de skickar också är väldigt bra, säger förbundskaptenen.

Hjälte för Tre Kronor med sina två mål: ”Det var väl ren tur”

Albert Johansson fick också kröna sin insats med att göra två mål och utses till matchens lirare. Själv var han däremot ödmjuk gällande sin egen insats.

– Det är klart, det är alltid kul att göra mål och det är väl inte varje dag som det blir två heller. Det är kul att kunna vara med och bidra.

Vad säger du om målen?

– Det var väl Linus Karlsson som sköt på det första och sedan studsar puckenut. Jag ser väl att deras målvakt är lite sen och jag försöker bara åka in och skjuta direkt. Det gick bra för den gick in den här gången, säger Johansson och fortsätter:

– Andra målet var väl mer tur. Jag såg väl att det var någon mot backdoor och försökte få igenom pucken först. Sedan studsade den tillbaka till mig och då tänker jag att jag testar igen. Den studsar på målvaktens stöt och in. Det var väl ren tur egentligen.

Det återstår att se om backparet med Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson får fortsätta tillsammans till morgondagens match mot Finland när Beijer Hockey Games ska avgöras.

