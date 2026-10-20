Debutanter får chansen – här är svenska VM-truppen

Mira Jungåker och Lina Ljungblom är två av spelarna i Damkronornas VM-trupp.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Nästa vecka spelar Damkronorna Lidl Hockey Games på hemmaplan, vilket den här säsongen kommer att fungera som genrep inför den stundande VM-turneringen i Danmark som inleds den 6 november.

I dag presenterade förbundskapten Erika Holst sin trupp, som också kommer att vara det lag som Sverige åker med till VM i Herning och Esbjerg. I Sveriges grupp ingår Kanada, Finland, Danmark och Japan.

Premiären spelas mot Kanada.

– Det är klart att den finns i tankarna. När schemat kom ut och jag såg att vi skulle möta Kanada i den första matchen så började jag tänka på hur vi ska förbereda oss. Jag tror att det är en ny situation för alla med VM i november och proffsligan (PWHL) inte har börjat, medan SDHL har startat och kört ett antal omgångar. Tidigare år har vi varit nära att störa Kanada. I år tror jag att vi har en riktigt bra chans, säger Holst.

"Nya" backen tar plats i VM-laget

I truppen återfinns bland andra Lova Blom, som inför den här säsongen bytte position från back till forward.

– Det är intressant att följa Lova och hennes resa. Hon är inte ny i den här tröjan, men är ny i sin backposition. Vecka för vecka har hon vuxit i den rollen. Hon gjorde det jättebra i senaste turneringen i Finland och framförallt är hon jättebra på flytta upp pucken i banan, säger Holst.

18-årig VM-debutant

Även 18-åriga Tilde Grillfors, som tillsammans med Nicole Hall är VM-debutant, finns med i truppen.

– Hon är en häftig spelare och häftig person. Hon säger inte jättemycket utanför isen, men innanför sargen äger hon isen. Det är få spelare som är så bra offensivt och så bra defensivt som Tilde Grillfors är, säger Holst.

Innan Sverige åker på VM ska Lidl Hockey Games spelas i Södertälje, där Damkronorna ställs mot Tjeckien, Schweiz och Finland under nästa vecka.

– Jag har höga förväntningar. Vi dividerade lite fram och tillbaka, jag och Erika, om vi skulle ta med hela VM-truppen eller inte. Vi landade i att vi tror på att ta laget redan nu och påbörja processen att bygga truppen nu, säger landslagschefen Anders Lundberg.

Damkronornas VM-trupp

Målvakter

1. Ebba Svensson Träff, Linköping

30. Emma Söderberg, SDE

31. Ida Boman, Färjestad

Backar

7. Mira Jungåker, Ohio State University (NCAA)

12. Maja Nylén-Persson, New York (PWHL)

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth (NCAA)

21. Lova Blom, Brynäs

37. Josefine Holmgren, SDE

55. Jenna Raunio, Ohio State University (NCAA)

71. Anna Kjellbin, Hamilton (PWHL)

Forwards

8. Hilda Svensson, Ohio State University (NCAA)

11. Josefin Bouveng, Las Vegas (PWHL)

13. Wilma Sundin, Brynäs

15. Lisa Johansson, Frölunda

16. Tilde Grillfors, Brynäs

17. Sofie Lundin, Frölunda

19. Sara Hjalmarsson, Toronto (PWHL)

22. Hanna Thuvik, Brynäs

23. Thea Johansson, HV71

24. Ebba Hedqvist, Luleå

25. Lina Ljungblom, Montréal (PWHL)

34. Mira Hallin, MoDo

67. Michelle Löwenhielm, Linköping

89. Nicole Hall, Penn State University (NCAA)

Så spelas Lidl Hockey Games 2026

Samtliga matcher spelas i Södertälje.

28 oktober, klockan 18.00: Tjeckien – Sverige

30 oktober, klockan 18.00: Sverige – Schweiz

31 oktober, klockan 17.30: Sverige – Finland

Så spelas dam-VM 2026

Samtliga Sveriges gruppspelsmatcher spelas i Herning.

6 november, klockan 15.00: Sverige – Kanada

8 november, klockan 15.00: Finland – Sverige

10 november, klockan 19.00: Sverige – Danmark

11 november, klockan 19.00: Japan – Sverige

Slutspelet inleds den 13 november med kvartsfinaler, innan semifinaler spelas den 15 november och medaljmatcher den 16 november.