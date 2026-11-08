Hilda Svensson och Ebba Svensson Träff låg bakom Sveriges vinst.

Foto: Bildbyrån

Tre Kronor Dam inledde VM i Danmark med tuffast möjliga motstånd när Kanada stod på andra sidan. Det blev också en 5-1-förlust i premiären för Damkronorna som sedan har laddat om. Under söndagen väntade dock återigen en svår motståndare när Sverige ställdes mot Finland. Ett Finland som inledde med att besegra värdnationen Danmark i sin premiärmatch.

Sveriges drömstart – körde över Finland

I dag klev dock Damkronorna ut och fick en drömstart på matchen. Sverige åkte direkt ut och körde över Finland i inledningen. Redan efter 4:14 minuter kom ledningsmålet för de blågula. Efter ett fint anfall kunde Hilda Svensson spela upp till Ida Karlsson på blålinjen som sköt ett skott som letade sig hela vägen in i nätet bakom Finlands målvakt Sanni Ahola.

Sverige fortsatte att rycka på och parkerade i princip i Finlands försvarszon. När Damkronorna fick spela powerplay kom även 2-0. Det var Ohio State-trion som kombinerade där Jenna Raunio och Mira Jungåker spelade fram till Hilda Svensson som skickade in 2-0-målet.

Det dröjde sedan hela vägen till den tolfte matchminuten innan Finland ens sköt sitt första skott på mål. Sverige var det klart bättre laget och var i en rättvis ledning efter 20 minuters spel.

– Jag tycker att vi gör det svinbra, framför allt i första halvan av perioden. Vi trycker ner dem riktigt bra och de får inte ut pucken. Det var en riktigt bra period av oss tycker jag, säger Hilda Svensson till SVT och berättar om samarbetet med Jungåker och Raunio:

– Det är såklart jättekul, vi har tränat mycket med varandra och spelar tillsammans hemma också. Det är ett kul powerplay som vi har och alla är skickliga där.

Ebba Svensson Träff storspelade – höll Damkronorna kvar i matchen

I andra perioden blev Sverige dock aningen mer passivt och Finland kom ut klart bättre. Det ledde till att finskorna tryckte på och fick flera långa anfall men då fick Sveriges målvakt Ebba Svensson Träff visa sin briljans. Hon storspelade och höll tätt. Finland vann skotten tydligt i mittperioden men 2-0-ledningen för Sverige stod sig tack vare Svensson Träffs fina insats i målet.

– Jag tycker generellt att det är lite stressat. Vi behöver vara lite mer noggranna. Vi har varit tillbakatryckta en del i den här perioden. Vi behöver sätta varandra i bra lägen. Vi släpper till lite för mycket för att kunna vara nöjda, säger backstjärnan Maja Nylén Persson till SVT i pausen.

Stark match Damkronorna – besegrar Finland i VM

I tredje perioden kunde Damkronorna sedan säkra segern. Mira Jungåker sköt ett skott från blålinjen som styrdes in på ett läckert sätt av Sara Hjalmarsson. Finland lyckades dock till slut spräcka Ebba Svensson Träffs nolla. En styrning av Petra Nieminen lyckades överlista den svenska stjärnmålvakten och Finland fick kontakt via reduceringsmålet.

Finland tog sedan ut målvakten i jakten på att reducera ytterligare. Det ledde sedan till att 18-åriga Tilde Grillfors kunde punktera matchen i tom kasse. Sverige vinner således med 4-1 efter en stark insats mot Finland.

Resultatet innebär att Damkronorna nu har goda möjligheter till en bra placering i gruppen. Sverige har tagit tre poäng efter de två tuffa matcherna mot Kanada och Finland. Om det också blir segrar mot Danmark och Japan kommer Sverige med största sannolikhet att komma tvåa i gruppen bakom Kanada.

Finland – Sverige 1–4 (0-2,0-0,0-2)

Finland: Petra Nieminen.

Sverige: Ida Karlsson, Hilda Svensson, Sara Hjalmarsson, Tilde Grillfors.