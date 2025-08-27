Väntar sig ilska i CHL-mötet: ”Kommer bua ut mig”

Michal Kempny, 34, ser fram emot att visa upp Tjeckien för sina lagkamrater.

Men i första CHL-mötet av två i hemlandet, då väntar han sig inte direkt några applåder.

– Ja, de tycker inte om varandra och jag vet att de kommer att bua ut mig, säger han till Gefle Dagblad.

Michal Kempny i duell med Max Friberg i en landskamp i Beijer Hockey Games.

Foto: Bildbyrån

CHL-säsongen drar i gång på fredag för Brynäs del. Finallaget från vårens SHL går rakt in med en tuff match. Den tjeckiska mästarklubben Kometa Brno väntar.

Där har Brynäs NHL-meriterade back Michal Kempny en bakgrund som spelare, över sju säsonger.

– Såklart är det något extra för mig att åka till Tjeckien med ett svenskt lag och spela två matcher. Jag är laddad för det och det ska bli riktigt roligt. Mina föräldrar och andra jag känner kommer att vara på plats och se matchen, säger han till Gefle Dagblad.

Men förutom av familj och vänner förväntar han sig inget jättevarmt mottagande. När tjecken valde att vända hem från NHL till den tjeckiska ligan valde stjärnan att skriva på för Sparta Prag i stället för Kometa Brno.

”Jag vet att de kommer bua åt mig”

Det gillade Brno-supportrarna inte, konstaterar han.

– Ja, de tycker inte om varandra och jag vet att de kommer att bua ut mig. De har passionerade och högljudda fans i Brno. Men jag är förberedd på det och vant mig vid att det är så under de här tre säsongerna jag spelat med Sparta.

Kempny och hans familj bor för första gången i Sverige och nu väntar han och frun sitt andra barn.

– Ja, det är en spännande tid för oss som familj. Men alla runt omkring är väldigt snälla och hjälpsamma. (Johan, sportchef) Alcén berättade att det var många som fick barn förra säsongen, så det är kul att det är många spelare som är i samma situation med barn och familjer. Man förstår varandras situation, säger han till tidningen.

På söndagen spelar Brynäs återigen i Tjeckien, men då mot Mountfield. Deras premiär går också av stapeln på fredag mot danska Odense Bulldogs.