Brynäs tunga säsongsstart fortsätter.

I första mötet i åttondelsfinalen av Champions Hockey League skadade sig Axel Andersson.

Dessutom förlorade Brynäs matchen med 1–2 efter ett sent mål.

Axel Andersson spelade landskamper för Sverige förra veckan.

Foto: Bildbyrån

Stormatch i CHL mellan Brynäs och Bern.

Men också krismöte, då båda lagen har inlett säsongen undermåligt. Från att båda lagen var topplag förra säsongen, har man nu blivit lag som snarare tillhör bottenskiktet av sina respektive ligor hittills.

Första mötet i åttondelsfinalen av två spelades i Gävle mellan lagen på tisdagen och då var det en kvartsfinalsplats i CHL som stod på spel.

Vinnaren skulle ställas mot antingen KaIPA eller Zurich. Men det ska avgöras först i nästa veckas möte.

Landslagsbacken skadad

Efter två perioder låg Brynäs under och spelet lyfte aldrig riktigt för dem. Dessutom hade Axel Andersson klivit av skadad efter en tackling redan i den första perioden.

Men så blev Hardy Häman Aktell utvisad fem minuter in i den sista perioden. Då fick Brynäs utdelning genom Johan Larsson i powerplay. Detta framspelad av Anton Rödin och Nicklas Bäckström.

Dessvärre för Brynäs del kom 1–2 målet mot slutet av matchen.