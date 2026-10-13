Rögle vilade stjärnorna – då slog talangen till

Bartholdsson klev fram när stjärnorna vilades.

Foto: Viaplay (skärmbild/montage)

Precis som övriga SHL-lag var Rögle BK redan klara för slutspel när man under tisdagen klev in i sista omgången av Champions Hockey League. Mot slovakiska Nitra vilades också därför stora delar av A-lagstruppen, samtidigt som uppgifter sipprade ut om ett krav från SHL, för att överhuvudtaget överväga att förlänga avtalet med turneringen.

Mark Friedman, Calvin de Haan, Calle Själin, Filip Johansson, Dennis Everberg, Lubos Horký och Linus Sandin, stannade samtliga hemma, precis som skadade Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Resultatet? En tung 1–5-förlust.

Det yngre Rögle-laget sköt hela 40 skott, men fick framförallt se tre puckar trilla in på dryga två minuter i den tredje perioden. Nitra flög fram enkelt och spelade kort sagt ut SHL-motståndet under det där powerplay-spelet, vilket också säkrade segern.

Ängelholmslagets enda målskytt för dagen blev Nils Bartholdsson, född 2008.

Bartholdssons första seniormål

Den 18-årige forwarden fick spela 15:39 minuter, i en kedja med Joel Kellman och Karson Kuhlman, och hade, med tolv minuter kvar, intagit positionen framför mål. Ett skott från blå letade sig in i nät och Bartholdsson grimaserade efter att ha fåt pucken på sig.

– Den sitter. Den ramlar in där bakom Jurusik. Det är väl ändå Bartholdsson som gör det där målet. Det kom från ingenstans egentligen. Rögle kastar in en puck på mål och Bartholdsson fixar reduceringen, sa Viaplas kommentator Per Forsberg i sändningen.

Målet var den unge SHL-forwardens första på seniornivå efter totalt 13 mållösa matcher i den svenska högstaligan.

Dmytro Timashov, noterades sedan för sina andra assist för dagen när han spelade fram Tomas Chrenko till 5–1 i tom bur.

Med vilande stjärnor var även Mikael Kim, Valter Elisson, Colin Törnkvist och Arvid Stolt uppflyttade från Rögles U20.

Nitra – Rögle: 5–1 (0–0, 1–0, 4–1)

Nitra: Jackson, Pollock, Hrnka (2), Chrenko.

Rögle: Bartholdsson.