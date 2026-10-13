Uppgifter: SHL kräver förändring av CHL

SHL-klubbarna vill se en förändring på CHL.

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Champions Hockey League har varit en het potatis i Sverige under många år, men med alla SHL-klubbar i årets upplaga klara för slutspel – innan sista omgången, är missnöjet kanske större än någonsin.

– Jag tror vi bränner 20 procent av vår resebudget den här veckan, sa Rögle BK:s sportchef Hampus Sjöström till Expressen i slutet av förra veckan.

Nu, medan stjärnorna lämnas hemma igen, kommer kvällstidningen också med uppgifter om turneringens framtid.

Avtalet, med fyra platser till SHL, går ut efter 2027/28, men ägarklubbarna, Färjestad BK, Frölunda HC, Linköping HC, HV71, Luleå Hockey och Djurgårdens IF Hockey, vill se en förändring för att det ens ska bli tal om en förlängning.

– SHL har tillsammans med alla klubbar gjort en utvärdering och gått igenom turneringens upplägg. Vi har skickat denna till CHL, och man tittar nu på hur ett kommande upplägg ska se ut eftersom avtalet går ut, svarar SHL:s sportchef Johan Hemlin till tidningen.

Kravet från SHL: Färre lag, bättre kvalitet

Enligt Expressen ska det handla om ett krav från SHL. Ett krav på färre lag och bättre kvalitet.

– Att det ska vara en högkvalitativ turnering. Vi vill spela i Europa, och det är grunden. Våra klubbar vill tävla i Europa, men vi måste hitta en struktur som gör att det verkligen blir matcher av högsta kvalitet, som kan synkas med klubbarna och ligornas spelschema, säger Hemlin om vad som är de viktiga punkterna.

Ligachefen vill inte bekräfta att just detta är kravet, men säger att ett par förslag har lämnats över till CHL.

– Jag går inte in på det just nu. Vi har sagt att de ska komma tillbaka med ett konkret förslag, och jag tror vi vet mer efter jul, svarar Hemlin.

Frölunda lyfte CHL-bucklan så sent som i fjol. Det för femte gången sedan turneringens start. Svenska klubbar har vunnit sju gånger, och slutat tvåa ytterligare sex. Det är överlägset flest av alla länder.